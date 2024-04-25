公視兒少頻道「小公視」 預計8月試播

公視兒少頻道「小公視」預計今年8月推出，將使用目前公視3台頻段，4月底將向國家通訊傳播委員會申請營運計畫變更，預計8月13日至8月19日試播，8月20日正式播出。

文化部次長王時思今天到立法院教育及文化委員會備詢時表示，希望透過「小公視」的誕生，改善台灣兒少內容長期資源不足、自製率低的問題，全面提升台灣兒少影視內容自製量能。

在立院支持之下，文化部去年完成「公共電視法」修法，解開公視23年捐助定額新台幣9億元限制，今年文化部則挹注了公視兒少6億經費。

王時思表示，「小公視」將結合文化部、文化內容策進院及產業能量擴散資源，從兒少內容孵育、開發、產製及行銷等各階段，帶動資金合資合製，整體提增兒少內容時數、兒少影視人才培育，並健全兒少影視內容整體環境。

國民黨立委洪孟楷問到「小公視」未來目標，王時思表示未來兒少節目時數是639小時，等於比現在多兩倍。至於台灣自製兒少IP，公視總經理徐秋華表示「妖果小學」是目前重點培養IP，洪孟楷立刻搜尋網路，「妖果小學」一集只有1000多人點擊率觀賞，希望還要繼續努力。

洪孟楷也要求文化部，兒少節目受眾清晰，建議文化部一個月內邀請其他部會如教育部、衛福部開會討論；其次節目要有人看，如何訂定KPI，希望新會期可以有新進度。