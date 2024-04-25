公視兒少頻道「小公視」 預計8月試播
公視兒少頻道「小公視」預計今年8月推出，將使用目前公視3台頻段，4月底將向國家通訊傳播委員會申請營運計畫變更，預計8月13日至8月19日試播，8月20日正式播出。
文化部次長王時思今天到立法院教育及文化委員會備詢時表示，希望透過「小公視」的誕生，改善台灣兒少內容長期資源不足、自製率低的問題，全面提升台灣兒少影視內容自製量能。
在立院支持之下，文化部去年完成「公共電視法」修法，解開公視23年捐助定額新台幣9億元限制，今年文化部則挹注了公視兒少6億經費。
王時思表示，「小公視」將結合文化部、文化內容策進院及產業能量擴散資源，從兒少內容孵育、開發、產製及行銷等各階段，帶動資金合資合製，整體提增兒少內容時數、兒少影視人才培育，並健全兒少影視內容整體環境。
國民黨立委洪孟楷問到「小公視」未來目標，王時思表示未來兒少節目時數是639小時，等於比現在多兩倍。至於台灣自製兒少IP，公視總經理徐秋華表示「妖果小學」是目前重點培養IP，洪孟楷立刻搜尋網路，「妖果小學」一集只有1000多人點擊率觀賞，希望還要繼續努力。
洪孟楷也要求文化部，兒少節目受眾清晰，建議文化部一個月內邀請其他部會如教育部、衛福部開會討論；其次節目要有人看，如何訂定KPI，希望新會期可以有新進度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言