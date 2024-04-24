快訊

地震拋下全校...趁上班時間赴菜市場買蛋？ 嘉縣某校長回應了

台體大「守護神」遭撞傷重宣告不治 校方將於告別式送畢業證書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看到蝙蝠不要碰！新北有人拾獲絨山蝠檢出麗沙病毒 有人畜共通風險

中央社／ 台北24日電
農業部動植物防疫檢疫署表示，獸醫研究所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第2型，雖非法定動物傳染病，目前沒有人類感染案例，但有人畜共通風險。圖／防檢署提供（中央社）
農業部動植物防疫檢疫署表示，獸醫研究所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第2型，雖非法定動物傳染病，目前沒有人類感染案例，但有人畜共通風險。圖／防檢署提供（中央社）

防檢署今天表示，獸醫所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然不是法定動物傳染病，但有人畜共通風險，籲民眾不要碰觸蝙蝠等野生動物。

農業部動植物防疫檢疫署發布，農業部獸醫研究所22日接獲台北市蝙蝠保育協會協助送檢中和區民眾於家中拾獲的1隻絨山蝠（Nyctalus plancyi velutinus），有檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然麗沙病毒不是法定動物傳染病，目前沒有人類感染案例，但有人畜共通風險。

為此，防檢署指出，蝙蝠可作為麗沙病毒的自然宿主，倘見到衰弱或死亡蝙蝠，都不要自行接觸，請通報當地動物防疫機關或蝙蝠保育團體協助安排救傷或採樣送檢，如遭蝙蝠抓咬傷時應立即就醫，評估施打人用疫苗等必要處置。

防檢署指出，民國105年至109年間自4隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第一型，另於107年6月於新北市拾獲絨山蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，迄今已累計檢出6例蝙蝠麗沙病毒案例。

防檢署補充，麗沙病毒屬內共有17種麗沙病毒，狂犬病病毒rabies virus（RABV）為其中一種，與本次案例中所檢出麗沙病毒不同種。又依據獸醫所檢驗報告顯示，這次檢出的麗沙病毒與107年發現案例相似，經核蛋白基因序列比對顯示，同屬台灣蝙蝠麗沙病毒第二型。

蝙蝠 麗沙病毒

相關新聞

看到蝙蝠不要碰！新北有人拾獲絨山蝠檢出麗沙病毒 有人畜共通風險

防檢署今天表示，獸醫所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然不是法定動物傳染病，但有人...

「打詐1.5」有用嗎？陳建仁：詐欺案仍處於高原期 投資詐欺最嚴重

行政院長陳建仁今天說，新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版實施至今已有具體成效，不過詐欺案件仍處於高原期，尤其以「投資詐欺...

兩岸旅遊露曙光 商總主席賴正鎰：盼今天就宣布恢復台灣團赴陸旅遊

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上說，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」，為兩岸開放旅遊露出...

捷運環狀線何時修好？侯友宜：今年沒辦法 至少要1年以上

．403大地震造成嚴重災損，新北環狀線從板橋往中和之間至今尚未開通，新北市議會民進黨團總召張維倩今質詢時表示，捷運環狀線何時會修好？市長有無預估時間？新北市長侯友宜表示，認為今年沒辦法修好，至少要一年以上。...

林右昌化身一日消防新人 挑戰「80秒出勤」訓練

為讓民眾實質了解消防員工作內容，內政部長林右昌日前到台北市消防局，化身一日消防新人，實際體驗消防人員「80秒出勤」訓練，...

總統創新獎頒獎 蔡英文讚林本堅厲害「請來張忠謀當親友團」

總統蔡英文今天出席總統創新獎頒獎典禮表示，得獎者勇敢創新並掌握契機，不僅讓世界看到了台灣，也讓台灣參與改變世界；期盼總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。