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林右昌化身一日消防新人 挑戰「80秒出勤」訓練

中央社／ 台北24日電
內政部長林右昌日前到台北市消防局，化身一日消防新人。圖為林右昌23日出席中央災害應變中心因應地震及豪雨應變會議。圖／行政院提供
內政部長林右昌日前到台北市消防局，化身一日消防新人。圖為林右昌23日出席中央災害應變中心因應地震及豪雨應變會議。圖／行政院提供

為讓民眾實質了解消防員工作內容，內政部長林右昌日前到台北市消防局，化身一日消防新人，實際體驗消防人員「80秒出勤」訓練，讓他直呼救災工作真的不簡單，也感謝消防員的辛勞。

林右昌日前到台北市消防局信義分隊，穿起勤務服，跟著消防人員一起體驗80秒出勤訓練，警鈴響起後從備勤室衝往集合處所，並迅速穿起厚重的救災裝備，搭上消防車出勤，感受分秒必爭的壓力。

林右昌今天在臉書貼出「消防出勤大解密」影片，並接受「80秒出勤」挑戰。林右昌說，在短短的訓練時間，就讓他汗流浹背，直呼救災工作真的不簡單，除佩服消防員精實的訓練及使命感外，也感謝消防員24小時守護大家的辛勞。

林右昌表示，每當火災及天災發生，就如同0403地震與這兩天的餘震，總是有一群人為了守護民眾的生命安全隨時待命，只要有需要，消防人員永遠都在。

林右昌說，記得他一上任時，就遇上土耳其大地震，台灣派出消防特搜人員遠赴土國救災。最近0403大地震及餘震，在現場也看得到他們的身影，從救災、救護到打火從不缺席，總能從容面對各種未知的挑戰，都是日復一日扎實的訓練。

地震 林右昌 消防員

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