總統創新獎頒獎 蔡英文讚林本堅厲害「請來張忠謀當親友團」

總統蔡英文今天出席總統創新獎頒獎典禮表示，得獎者勇敢創新並掌握契機，不僅讓世界看到了台灣，也讓台灣參與改變世界；期盼總統創新獎可以鼓勵更多產業人才，投入產業創新，為產業爭氣、為國家爭光，為自己實現夢想。

總統致詞表示，除了恭喜每一位得獎人，也要感謝大家發揮創意和活力，讓台灣持續保持創新的能量。

她說，根據「2023年世界競爭力年報」，台灣的國家總體競爭力，在全球排名第6；在人口超過2000萬人的經濟體中，更是連續3年蟬聯世界第一。台灣能夠持續獲得國際肯定，關鍵就在於創新及凝聚力。在這屆的得獎者中，有來自不同領域的優秀夥伴，不僅讓世界看到了台灣，也讓台灣參與了改變世界的行列。

總統表示，團體組的元太科技積極打造電子紙生態圈，成為全球電子紙的領航者。元太科技開發的電子標籤、電子廣告看板，更促成全球零售業者的數位轉型，讓企業獲利，也讓環境永續。

她說，保瑞藥業是台灣唯一可以提供客戶大、小分子藥物，一條龍服務的委託開發暨製造服務廠。保瑞藥業以規模化產能，提升台灣在國際藥品市場的影響力。她期待，民間和政府能繼續共同努力，讓生醫產業變成台灣的下一個兆元產業。

總統提到，第3家團體組得獎者是嘖室股份有限公司，打造「嘖嘖」群眾募資平台，讓新創團隊、在地品牌，有機會實踐理想與創意。

她說，兩年多前，她也曾經和惠光導盲犬學校共同發起「小英公益桌曆」集資活動，希望能讓更多人關注導盲犬議題。嘖嘖不僅豐富了台灣創意產業的多樣性，也為社會帶來很多正面的影響。

嘖室股份有限公司打造「嘖嘖」群眾募資平台，讓新創團隊、在地品牌有機會實踐理想與創意，成為團體組得獎者之一。（中央社）

在一般個人組部分，總統表示，得獎者林本堅是台灣半導體產業領先國際的關鍵推手。林本堅從台積電退休後，擔任中研院院士，並與清華大學攜手成立半導體研究學院，致力於產業人才培育。

總統特別感謝林本堅傳承重要的產業經驗，也讓台灣半導體產業的競爭力，可以不斷提升。話鋒一轉，總統說，林本堅最厲害之一是能夠請到台積電創辦人張忠謀擔任親友團，讓林本堅一路看起來都很高興。

總統表示，除了科技實力，台灣豐沛的設計與創意能力也在世界獲得肯定。率領Bito團隊的創辦人劉耕名，以金馬獎視覺設計，連續兩年在全球廣告、設計領域中，最重要的大獎之一「英國D&AD」獲得首獎，刷新台灣的獲獎紀錄。

總統表示，創新是維持產業競爭力的源頭，也是驅動國家進步的原動力。她期盼，總統創新獎的舉辦可以鼓勵更多產業人才，投入產業創新，為產業爭氣、為國家爭光，也為自己實現夢想。

總統感謝所有產業先進，在各領域中的耕耘和付出，成就了一個更好的台灣。隨後，總統頒獎給每一位得獎人與團隊並合影留念。

這次得獎名單包括元太科技、保瑞藥業、嘖室、清華大學特聘研究講座教授林本堅、Bito甲蟲創意創辦人劉耕名共5名，由總統親自頒贈獎座及獎金新台幣200萬元