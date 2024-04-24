指停電是非核家園惹禍 前核四廠長：聽話的王耀庭何需辭？

台電總經理王耀庭請辭後接受慰留。前核四廠長王伯輝在臉書表示，他從台電退休，近來桃園接連停電，追根究底是「非核家園」惹的禍，官位大家搶，該負責時拚命推，王耀庭是聽話的CEO，何需辭？台電本應令人驕傲的公司，變成年年虧損且不能講真話。

王伯輝說，近40年的公職生涯，他用數學上的歸納法，很簡單就可以歸納出，發生問題時勇敢面對現實、主動擔責任的人，大概都不會是必須負責任的人；相反的，躲在幕後不發一語、沈默不語的人，其實才是問題人物。

王伯輝認為，桃園近日接連停電，還差點造成分區限電，追根究底，是「非核家園」間接或是直接惹的禍，該請辭和負責的人官位來之不易，因此此刻選擇沉默，怕一講話社會上的怨氣就隨之而來，這就是目前的政治文化。

王伯輝說，台電人員颱風夜守設備、搶修卻不能守著自己的家園，台電工程師常為了完成長達2、3個星期的日夜連續測試，把孩子、老婆送回婆家或娘家，然後才能安心做測試；為了守電廠，機械經理、課長等手挽著手，頂著大颱風，穿著雨衣，內外兼溼的巡設備，大家拚命工作，屢遭外界批評和謾罵還得忍。

王伯輝表示，幾個在大甲溪工程工作過的老台電曾告訴他，十分懷念台電前總經理孫運璿，當時孫運璿每次到工地，一下車馬上趕到隧道最前線，也無需替他做繁瑣的簡報，到了夜裡也不分彼此和階級，和大家一起洗大眾池溫泉、互相搓背，簡簡單單，工程師精神發揮無疑，也讓家家戶戶有電。感嘆如今的政治文化。

王伯輝說，台電人員常在颱風天裡工作，但那些在背後下命令，身體不敢淋溼的高官，甚至連鞋子都捨不得踩水，令人看不起。王耀庭請辭，但真正下命令的人卻躲在雲端，520後的新經濟部長、總統，有決心扭轉當前這種奉承虛偽的文化嗎？