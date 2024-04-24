艋舺國際舞蹈節 媒合6組藝術團隊海外交流

由曉劇場主辦的艋舺國際舞蹈節甫落幕，成功媒合6組團隊將分別赴以色列、英國、寮國、葡萄牙及新加坡等國演出交流。策展人鍾伯淵說，盼曉劇場能成台灣舞蹈國際發光的平台。

今年台灣有6組團隊獲得國際策展人青睞，分別是黃騰生受到以色列MASH Dance House藝術總監伊德爾（Ofra Idel）邀請，前往Jerusalem Dance Week演出並參與大賽；胡嘉豪、身體處方、君舞蹈劇場3組受到寮國FANG MAE KHONG Dance Festival藝術總監OléKhamchanla邀請，12月將前往寮國演出。

沈家如、黃至嘉受到葡萄牙O Espaço do Tempo藝術總監巴雷羅（Pedro Barreiro）邀請，前往其藝術節演出；黃至嘉更受到新加坡觸．現代舞蹈節（contactContemporary Dance Festival）及英國The Place邀請，將前往交流及駐村。

鍾伯淵在今天曉劇場發布的新聞稿中表示，他到各國參與藝術表演平台交流，有策展人分享他們國家通過了非常嚴苛的法律，也有策展人的國家正發生戰爭，「大家都在很艱難的處境下持續國際交流，我們要努力建立更理想的交流平台，才會有理想的世界，只要力量夠強大，就無法被忽視。」

艋舺國際舞蹈節由曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任策展人，邀請衛武營戲劇顧問耿一偉與獨立製作人張欣怡，分別擔任策展顧問與國際合作發展顧問，以「WAVE潮」為題，今年邀請國內外41個團隊，超過150名專業舞蹈工作者，共創67場多元演出，加上專業人士及觀眾，超過7000人次共享舞蹈盛宴。

第7屆艋舺國際舞蹈節將於2025年4月11日至13日舉行，預計今年11月公開徵件。