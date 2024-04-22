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綠委應邀出席安倍晉三追思會 快閃訪日

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林楚茵，與邱議瑩、沈發惠、蘇巧慧、林宜瑾日前受台灣安倍晉三之友會邀請，出席日本安倍晉三追思會並於會後赴安倍家族墓園致敬。圖／邱議瑩辦公室提供
民進黨立委林楚茵，與邱議瑩、沈發惠、蘇巧慧、林宜瑾日前受台灣安倍晉三之友會邀請，出席日本安倍晉三追思會並於會後赴安倍家族墓園致敬。圖／邱議瑩辦公室提供

民進黨立委林楚茵，與邱議瑩、沈發惠、蘇巧慧、林宜瑾日前受台灣安倍晉三之友會邀請，前往日本山口縣，回到安倍晉三前首相的故鄉，出席日本安倍晉三追思會並於會後赴安倍家族墓園致敬。

林楚茵指出，上周五（19日）立法院會宣布休息後，獲邀參加追思會的立委們立即趕往日本山口縣，向安倍晉三致意並展現台日之間的友誼，兩國不只是經貿夥伴，更是共享自由民主價值的家人。

林楚茵形容此次是「快閃訪日」，為了不影響立法院議事運作，4月19日下午出發，4月21日傍晚便完成訪問返國，不只參與前首相安倍晉三追思會及赴安倍家族墓園致敬，更把握時間與日本參議員山谷惠里子、北村經夫、日本眾議員吉田真次、下關市市長前田晉太郎等政要會面。

林宜瑾表示，準總統賴清德當年第一時間是以「如家人般」的身份赴日弔唁安倍晉三，就是因為台灣與日本不只是國與國的關係，是家人、也是兄弟，面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。

蘇巧慧表示，安倍前首相是日本戰後最具影響力的首相之一，他多次強調「台灣有事，就是日本有事」，將台日關係緊密相連，對近年台日關係穩健發展扮演關鍵性的角色，不僅能夠反映基層民意，更具有政策擎劃的高度，樹立了值得仿效的政治家典範。

安倍晉三 日本 林楚茵

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