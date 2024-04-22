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神戶祭展現台日友好 僑胞拉起巨幅國旗並舞龍

中央社／ 東京21日專電

日本兵庫縣慶典第51屆「神戶祭」今天在雨中登場，中華民國留日神戶華僑總會逾100名僑胞組隊參與，眾人拉起巨幅中華民國國旗，還推出舞龍、電音三太子等表演，成了遊行亮點，施展國民外交。

駐大阪辦事處新聞稿表示，第51屆神戶祭今天上午11時（台灣時間10時）由鼓樂隊表演揭開序幕，這項太鼓表演具有祈願元旦石川縣強震後能登災區早日重建之意。

中華民國留日神戶華僑總會（簡稱神戶華僑總會）延續往年「神戶-台灣．絆」為名，由會長高四代率領來自京都、大阪、神戶、橫濱及沖繩等各地逾100名僑胞組隊參加。駐大阪辦事處長洪英傑和僑務秘書楊慧萍等出席。

接近中午12時，神戶華僑總會的遊行隊伍在3尊僑務委員會贈送的電音三太子及台灣觀光協會吉祥物「台灣喔熊」帶領下，浩浩蕩蕩出發，隨後由洪英傑、高四代、日本中華聯合總會會長羅鴻健、青年部長新垣昌人、四國華僑總會會長上島彩等僑領及僑胞手持長7公尺、寬5公尺的巨幅國旗登場。

適逢龍年，神戶華僑總會隊伍較往年增加舞龍表演，隨著龍珠的引導，10名團員將舞龍上下翻騰、左右盤旋，場面熱鬧歡騰。有僑胞隨華語歌曲「你是我的花朵」音樂聲，邊走邊舞，幾位穿著旗袍的僑胞一字排開向路旁民眾微笑揮手，最後由「相見在台灣」廣告車壓軸。

參與遊行的僑胞身穿印有兩國國旗的黃色T恤走上神戶市政府周圍一公里多的遊行路線，展現「台日友好」精神，受到夾道民眾熱情歡呼。

為感謝僑胞的熱情參與，神戶華僑總會於遊行結束後舉辦餐會。會長高四代致詞時表示，往年神戶祭活動如果是雨天，很多僑胞不參加，今天看到很多僑胞踴躍參加遊行，讓他很高興，也覺得活動頗具意義。

也是神戶市商店街連合會長的高四代說：「看到我們中華民國國旗，展現了存在感，真的很有意義。」他期待僑胞們都能團結合作，一同提升中華民國台灣的聲望，也期待更多台灣人到日本、神戶享受旅遊樂趣。

來自關東地區橫濱市的日本中華聯合總會會長羅鴻健致詞時表示，對於僑胞今天一同做國民外交，他內心很感激。

羅鴻健說：「現在中華民國與日本之間（因無邦交）關係雖然有些難行，但各僑團、僑領都一生懸命（努力）地在進行國民外交，這對祖國中華民國來說，是很了不起的事，這一步步累積，一定能匯集構築成美好的未來。」

神戶祭由神戶市民祭協會主辦，每年5月第3個週日舉行，因世界田徑錦標賽將於今年5月在神戶舉辦，因此本屆神戶祭提前舉行，有59個市民團體共約5000人參加遊行，台灣隊是第16個出場的團隊。

有女童接受電子媒體採訪訪時表示很開心，尤其舞龍和森巴舞很精彩。還有民眾說，雖然下雨，但充分感受到大家熱情洋溢。

中華民國台灣 日本 神戶

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