不用核電2050淨零是笑話 學者：台灣電力系統陷入4泥沼

停電事件頻傳，台電淪眾矢之的。清大核子工程與科學研究所教授李敏指出，目前台灣電力系統陷入4個泥沼，包含核電場延／停役、發電成本大幅上升、二氧化碳碳排強度居高不下、電力系統韌性不足；他認為，若不使用核能，「2050淨零排放就是笑話，不可能達成」。

即將進入夏天，各地卻頻繁無預警停電，台電總經理王耀庭昨更突然請辭，國民黨4名直轄市首長同步發聲要求新內閣檢討能源政策；而藍營立委先前提出修法解套核電廠延役，環團強烈反對並宣布4月27日上街抗議。

李敏表示，全世界核電廠超過一半使用年限超過40年，而台灣核電廠僅用了40年，這是國家、全民資產，不能因為意識形態，就把可以用的東西廢棄不用，導致台灣電力系統陷入泥沼。

李敏指出，台灣電力系統目前陷入4個泥沼，第一，核電廠持續延役、停役，讓缺電、限電僅差一線之隔。會發生缺電、限電主因，就是因為政府急於把核電廠淘汰，導致基載電力不足，而替代的燃氣電廠、天然氣接受站等工程無法確實掌控，再生能源發展進度不如預期，即便可以趕上進度，在沒有適當儲能設施的搭配下，「如不棄電，對電網的穩定運轉已造成威脅」。

第二，發電成本大幅上升。根據數據顯示，核能成本在俄烏戰爭中幾乎沒有改變，但天然氣與燃煤漲了1倍。台灣現在過度依賴化石燃料，系統發電成本與國際能源價格直接掛鉤，俄烏戰爭導致國際化石燃料價格飆漲，對台灣的電價掀起滔天巨浪。

第三，二氧化碳碳排放強度居高不下。台灣現在發電的二氧化碳排放量高，與韓國已有一段差距，短期來看嚴重戕害台灣產品的競爭，而2050想達到碳中和目標，根本淪為空談，而核能發電不會排放二氧化碳，因此，2050淨零碳排目標，不使用核電的話，就是個笑話，以目前的技術來看，根本不可能達成。

第四，台灣電力系統韌性不夠。天然氣運儲困難，安全儲量極低，嚴重影響能源供應安全，因應台海情勢變化時，缺乏韌性。

李敏表示，除非台灣經濟衰退，台電若不採取非常措施，未來幾年台灣陷入限電與分區停電的窘境，幾乎已不可避免。非常措施包含增加「需量反應」核准的額度，也就是台電花錢向大用戶買回電力使用的權利。

第二，與擴大「可停電力」的執行面，也就是電力公司可通知簽約的廠商，停止供電；第三，道德勸說用電大戶，啟動自有的緊急發電機供電，減少對電力系統的依賴。

對於反核團體4月27日將上街頭抗議反對修法讓核電廠延役，李敏重申，再生能源發展進度已趕不上用電速度，若持續將核電廠停役，未來就會不斷面對缺電、限電情況。

李敏說，尊重環團上街頭發表意見的自由，但目前就算決定核電廠延役，短時間也無法解決缺電、限電情況，長時間運作才有辦法補足，希望環團能認真思考，對於他們提出的訴求，我們的國家是否承受得起。