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台灣首位摘美變裝秀后冠 蔡總統感謝妮妃雅勇敢做自己
美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季進入尾聲，后冠頒給來自台灣的妮妃雅，她成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后，也打破系列比賽中所謂的「亞洲魔咒」。總統蔡英文今天特別留言祝賀，感謝妮妃雅勇敢做自己。
來自台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）北美時間19日晚間，奪下美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）冠軍，破除該節目的「亞洲魔咒」。被封為「下一位變裝巨星」的她高興大喊，「台灣，這是要送給你的禮物」。
蔡總統第一時間得知消息後，也在節目Instagram的貼文底下以英文留言表達祝賀。總統表示，「變裝皇后是一門非常不容易的表演藝術，恭喜妮妃雅成為台灣第一位站上RuPaul's Drag Race，並奪得總冠軍的皇后。」
總統說：「奪冠時，妳說：Taiwan, this is for you，台灣感謝妳勇敢做自己。」
2009年開播的「魯保羅變裝皇后秀」堪稱全球最知名的變裝藝術舞台之一，第16季競賽於1月5日登場。過去3個月，妮妃雅與其他13名參賽者在舞台上爭奇鬥豔，大展個人特色與魅力。
魯保羅變裝秀自開播以來，10多年間僅有7名亞洲變裝皇后闖進4強。妮妃雅在第16季奪下冠軍頭銜，不僅打破節目中的「亞洲魔咒」，更創下首次台灣人奪冠的歷史紀錄。
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