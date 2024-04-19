快訊

態度反常低調？伊朗淡化以色列攻擊行動 外媒揭以伊衝突內幕

好天氣快沒了！未來1周2鋒面接力影響 雨炸全台最猛時間點出爐

樹林建材鐵皮工廠起火連燒2間 老闆娘：損失超過五千萬

網紅拍片詳述黃子佼性影像案 婦團疾呼同理被害人、勿二度傷害

中央社／ 台北19日電
藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，引發輿論熱議。聯合報系資料照
藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，引發輿論熱議。聯合報系資料照

藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然，婦團今天呼籲各界應同理性影像被害人傷痛，揭露真相內容勿報導詳細內容，以免造成被害人性影像不斷被搜尋。

黃子佼被查獲持有兒少性影像，遭緩起訴處分，相關論壇網站也陸續被重視討論，包含網紅、媒體、電視政論節目紛紛報導揭露真實狀況，甚至有網紅把詳細過程拍成影片介紹，盼讓政府民意代表、民眾可以了解預防，同時進行後續修法防堵類似狀況再發生。

不過，婦女救援基金會今天發布聲明指出，由於論壇影像受害人高達上百、上千人，透過猶如接力式不斷詳細報導，已造成性影像被害人心生恐懼，已有多名被害人向婦女救援基金會反映，非常恐懼焦慮被非法拍攝錄、上傳到及販賣的性影像再度被民眾找到，進而又被購買、被散布、被威脅恐嚇和騷擾。

婦援會表示，雖然某論壇已經被封網，但事件不斷延燒，仍有民眾會透過各種網路管道詢問尋找，讓被害人身心與生活再度陷入被散布恐懼裡。

婦援會認為，不管是兒少性剝削防制條例或刑法39條之1都應該提高或增加購買觀看、持有者罪刑，同時增加販賣和散布網站嚴加管理條文，以遏止性影像犯罪事件持續增加。

婦援會呼籲，要譴責加害人、揭發犯罪事件避免有人持續被害雖然重要，但請網紅、媒體、政論者、民眾同理性影像被害人傷痛，揭露真相內容請勿報導詳細內容，以免造成被害人性影像不斷被搜尋，讓被害人身心創傷影響更難以復原。

婦援會也邀請所有民眾發揮友善路人甲精神，如有發現有人「求上車、卡影片」時，或販賣或觀看未經同意、非法性影像，可勇於阻止或檢舉。

影片 網紅 網路 黃子佼

延伸閱讀

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

卜星慧高歌前任爛事 一旁女星爆「借出六位數討不回」

昔喚黃子佼「我的老師」林依晨鬆口：生而為人無法接受

出道36年！黃子佼得罪一堆人「都是張小燕收爛攤子」許聖梅曝內幕

相關新聞

每人每癌終生給付1次！次世代基因定序檢測拍板5月納健保 19癌別適用

衛福部今天公告新增「次世代基因定序檢測（Next Generation Sequencing，NGS）」今年5月1日起納...

網紅拍片詳述黃子佼性影像案 婦團疾呼同理被害人、勿二度傷害

藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然，婦團今天呼籲各界應同理性影像被害人傷痛，揭露真相內容勿報導詳細內容，以免造成...

給#MeToo受害者的法律指南！民間司改會籌備 5月線上公開閱覽

去年MeToo事件促全面修正性平三法，民間司法改革基金會今天表示，民間司改會性別小組正在籌備相關自助手冊，將於5月線上出...

搶「未來食品」商機！農業部攜手荷蘭 瞄準低碳、替代蛋白市場

農業部今天指出，台灣農業部與荷蘭農業部舉辦農業合作會議，兩國首次匯聚政府及產業力量，未來將聯手推進未來食品，透過積極合作...

第4波新內閣 彭啟明任環境部長 何佩珊掌勞動部

準行政院長卓榮泰今天公布第四波新內閣名單，環境部長由天氣風險公司總經理彭啟明出任、勞動部長由行政院副秘書長何佩珊出任，衛福部長由前立委邱泰源出任，客委會主委由台南市客委會主委古秀妃出任，原民會主委由原住民族發展中心主任曾智勇出任。

照片看歷史／1956年泰國訪問團抵台獲隆重歡迎 團長叻克行合十佛教禮回敬

1956年4月19日，泰國政府訪問團一行12人，在當日中午12時30分，由時任泰國外交部次長叻克率領，在我朝野盛大歡迎下乘泰國航空公司專機抵台，進行為期8天的友好訪問。 訪問團抵達松山機場時，我政府以17響禮砲的隆重軍禮歡迎，並由時任外交部政務次長沈昌煥陪同叻克檢閱我三軍儀隊，在機場歡迎者除軍政、外交、經濟、財政、教育、僑務各單位及台省府各機關代表、立監委員外，並有各民眾團體代表，佛教界代表，各國駐華使節，旅泰回國僑生代表，青年代表等總計約600餘人，歡迎場面空前熱烈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。