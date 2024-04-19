泰雅口述傳統保存者楊忠義逝 文化部將頒旌揚狀

苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義4月16日辭世，享壽72歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與不捨，文化部將頒旌揚狀予以表彰。

根據文化部新聞稿，楊忠義生於1952年，生前曾為泰安鄉永安（麻必浩）部落副頭目，擔任過族語教師、學校主任，並參與當地公所協助建置部落傳統領域及土地建置相關計畫，長年致力於泰雅族口述傳統的保存、傳承，2019年經苗栗縣政府公告認定為「泰雅族北勢群Gaga口述傳統」保存者。

文化部表示，泰雅族傳統生活遵守Gaga的社會規範，族人會以口傳方式傳承習慣和道德準則來制約生活規範。不論社會運作、仲裁調解、提親說媒，北勢群泰雅族以口語敘述或歌謠吟唱的方式傳承Gaga的文化。

苗栗縣泰雅族北勢群口述傳統是由部落擅長言說的長老進行說唱，以輪唱的方式依序唱出自己部落的遷徙故事，描述族人遷徙的歷史，表述完整；吟唱是以單獨或對唱方式表達心情，也會針對不同的情境吟唱主題，具有泰雅族的語言智慧，並呈現出獨特的吟唱美學，深具文化意義及傳統特殊性。

文化部表示，感念楊忠義長期致力推動維護部落文化傳承，文化部將持續協助泰雅族口述傳統的傳承記錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產能夠永續流傳。