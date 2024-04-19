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性平教育法上路20週年 學團點出敵意環境等6議題

中央社／ 台北19日電

「玫瑰少年」葉永鋕用生命催生「性別平等教育法」，今年滿20週年，學生團體今天召開記者會，點出6項待解的議題，包括數位時代的敵意環境、性平會量能不足。

民國89年，就讀於國中的葉永鋕，因性別氣質與其他同學不同，遭到霸凌，一天被發現倒臥在學校廁所，送醫不治。事件引起台灣社會對性別教育的討論，於93年催生「性別平等教育法（最初為兩性平等教育法）」。

由跨校學生組成的「性平教育20年學生倡議連線」今天在立法院舉辦記者會，提出6項待解的性平議題，希望社會大眾與政府單位一同思考該如何改善。

第1項議題是「敵意環境」，台大前學生會性別工作坊負責人陳思捷表示，在數位科技發達的現在，網路上對多元性別群體或女性的敵意言論層出不窮，各種哏圖、開玩笑，以及隨手的按讚、附和，都讓被攻擊的群體須時時處於戒備不安的狀態。她建議將敵意環境式性騷擾明文納入性平法，並制訂認定標準，鼓勵網路平台建立自律規範。

第2項議題是性平法對性暴力的定義，仍沿用刑法「違反意願（被害人須證明強烈抗拒）」的概念，對證據的要求太過嚴苛。政大性平會學生委員何傑恩指出，在師生的權勢關係下，學生沒有100%說不的空間。建議改為婦運近年倡議的「積極同意（加害人須舉證確實有取得同意）」概念。

第3項議題是性別平等教育課程，清大性平會學生代表吳青軒表示，性平法不該被侷限於處理性別事件，應涵蓋更多元的面向，包括情感教育、性教育等，並由性平會定期檢視課程是否符合性平精神。

第4項議題是性平會的量能不足。台大前性平會學生委員余東栩形容，多數學校的性平會就像沒吃飽又沒睡飽的菜鳥衛兵，缺乏人力和資源。他建議規定各級學校性平會，至少要有一名專責人員，並規定所有委員都須公開揭露對性平意識的想法。

第5項議題是差異化的性平教育，教育部性平會學生委員楊昀臻建議，應在不同專業領域及學科之間，進行個別化的調整。例如軍警學校的陽剛氣息與對性別氣質的敵意，藝術訓練如何拿捏身體界線，護理學校二元性別制服等，都應有指引來調整。

第6項議題是校園環境須更多元友善，陽明交大學生會交通分會長麻筱祺指出，從宿舍、廁所、學校性別資料的蒐集和運用等，多元性別學生的日常生活仍充滿挫折，求助也經常碰壁。她呼籲教育體系應深入瞭解多元性別者的經驗，並建立發聲機制。

廁所 性別 性平法

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