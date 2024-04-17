環境部今天修正發布定檢站管理辦法，機車排氣檢驗費由原本每輛新台幣80元調高為100元，但此費用是由環境部以空污基金全額支付，不影響民眾荷包。

環境部於今天修正發布「機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法」，將機車排氣檢驗費由原本每輛80元調高為100元，但強調機車檢驗費用是由環境部以空污基金全額支付，車主完全不用付任何費用，不會影響民眾的荷包。

環境部今天發布新聞稿表示，定檢站管理辦法另外放寬偏遠地區定檢站設置條件，偏遠地區申請機車排氣檢驗站不受營業面積35平方公尺以上限制；強化機車排氣檢驗站、人員管理，以使機車排氣檢驗制度更加便利及落實。

環境部指出，排氣檢驗站及檢驗人員以違規或不正當方式檢驗排氣，檢驗站認可證撤銷或廢止，負責人3年內不得重行申請為機車排氣檢驗站負責人，檢驗人員註銷登錄後1年內不得從事排氣檢驗業務。

另外，機車排氣檢測站排氣分析儀經主管機關或其委託單位查核結果不合格，或日常氣體比對結果每季不合格率達10%，納入違規計次。

環境部呼籲，機車排氣檢驗制度的落實，讓車主知道使用車輛污染狀況，督促車主落實保養維護，避免廢氣排放污染環境，且確實將車輛劣化進行修復，進而維護空氣品質。