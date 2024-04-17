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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

小心詐騙！勞動部：未透過App招募員工 遭冒用已報警

中央社／ 台北17日電
勞動部今天澄清，並未透過WhatsApp協助業者招募員工，相關訊息並已向警政單位報案，並提醒民眾勿受騙上當。示意圖。圖／ingimage
勞動部今天澄清，並未透過WhatsApp協助業者招募員工，相關訊息並已向警政單位報案，並提醒民眾勿受騙上當。示意圖。圖／ingimage

勞動部今天澄清，並未透過WhatsApp協助業者招募員工，相關訊息並已向警政單位報案，呼籲詐騙集團勿以身試法，如經發現不法事證，即移送法辦，絕不寬貸；並提醒民眾勿受騙上當。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，近日接獲民眾檢舉，有心人士冒用發展署「台灣就業通」名義，在WhatsApp以「就業通協助招募新員工」訊息誘騙民眾應徵工作，恐有使民眾受騙之虞。

發展署聲明，該徵才資訊並非發展署寄送，並已向警政單位報案，避免民眾上當受騙；並強烈呼籲詐騙集團勿以身試法，如經發現不法事證，即移送法辦，絕不寬貸。

發展署指出，辦理之勞工就業促進措施及相關計畫，均透過勞動力發展署官網、台灣就業通網站及官方臉書（台灣就業通 TaiwanJobs WDA、勞動力發展署）對外發布，並無透過WhatsApp協助業者招募員工。

發展署呼籲民眾，如接獲推播廣告被引導須加入群組、要求提供個人資料，請務必向發展署做進一步求證，確保自身權益。民眾可撥打發展署免付費服務電話0800-777888、台灣就業通客服信箱，或發展署民意信箱反映與求證。

勞動部 廣告 詐騙集團

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