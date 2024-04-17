快訊

核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

民進黨「堅韌之島」座談 26日首發場聚焦烏克蘭

中央社／ 台北17日電
民進黨國際事務部主任李問今天說，將從4月至12月舉辦一系列國際座談會「堅韌之島系列座談」，26日首發場主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」。圖為烏克蘭志願從軍者接受訓練。（路透資料照片）
民進黨國際事務部主任李問今天說，將從4月至12月舉辦一系列國際座談會「堅韌之島系列座談」，26日首發場主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」。圖為烏克蘭志願從軍者接受訓練。（路透資料照片）

民進黨主席賴清德去年宣示「價值外交新時代」，要深化台灣國際連結。民進黨國際事務部主任李問今天說，將從4月至12月舉辦一系列國際座談會「堅韌之島系列座談」，26日首發場主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」。

李問今天公布，將於4月至12月舉辦一系列國際座談會「堅韌之島系列座談－價值外交的全球對話」（Island of Resilience Seminars: Global Dialogues onValues-based Diplomacy）。

李問表示，這系列座談預計不定期舉辦，講座議題包括人權外交、環境永續、性別平權、民主韌性、青年行動、威權擴張、灰色地帶威脅、政府效能與治理、南島文化、台歐關係等。

他說，系列座談主要邀請外國講者分享，包括海外講者及居住在台灣的國際友人。除了邀請國際公民團體與專家學者進行主講，也將開放對國際事務有興趣的社會各界及青年報名參加。系列講座主要以英語進行，也歡迎觀眾透過口譯以中英文發問，首場講座已開放網路報名。

李問指出，民進黨透過舉辦「堅韌之島」系列座談，延續賴清德於去年外交酒會所宣示的「價值外交新時代」，深化台灣的國際連結，並致力於落實民主、和平與繁榮等3個核心精神。

李問表示，「價值外交」作為拓展台灣國際連結的重要支柱，可能在與不同國家的合作計畫中，著重於不同面向，值得與更多國際友人進行對話深入探詢。透過國際講者的分享，可以聚焦於價值外交的實踐路徑。

他說，4月26日晚間將舉辦系列座談首發場，主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」；會中邀請到3位來自烏克蘭的公民社會代表，親自分享經歷。分別為烏克蘭自由民主聯盟（LDLU）副主席Yevheniia Fedotova、Right Room基金會主席UlianaDzurliak、烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表Mariia Makarovych。

李問指出，台灣與烏克蘭同樣面對威權主義擴張的威脅，台灣社會對烏克蘭表達聲援。李問表示，講者將分享烏克蘭當前所受到的挑戰，如何善用自身的專業在困境中尋求國際支持、強化民主韌性的政策方針、以及烏克蘭的公民參與與國家認同。

李問 民進黨 烏克蘭

延伸閱讀

號召青年加入民進黨 吳崢、王義川5月辦見面會當推薦人

綠基隆主委正國會林右昌、蔡適應人馬對決 王榆森登記

立院龍頭「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬 官司攻防戰開打！

基市綠營主委選舉看似「正國會內鬥」也有人解讀「反昌聯盟」會師

相關新聞

228報告虛報死亡人數？遺族：為符合屠殺定義…很殘忍

行政院二二八基金會所出版「二二八事件真相與轉型正義報告」，當中基金會董事長薛化引用統計二二八事件死亡人數，遭二二八紀念館...

陳建仁見科索沃國會團 盼助台灣拓展巴爾幹關係

行政院長陳建仁今天接見科索沃跨黨派國會議員訪問團，除呼籲訪團支持台灣參與世界衛生大會（WHA），更希望訪團協助拓展台灣與...

消基會偕標檢局抽驗10件塑膠地磚 塑化劑含量全合格

塑膠地磚可能含超量環境荷爾蒙塑化劑，影響孩子發育，112年起列入應施檢驗商品；消基會今天表示，與標檢局合作抽驗市售10件...

車主不用付！機車排氣檢驗費調高至100元 全由空污基金支應

環境部今天修正發布定檢站管理辦法，機車排氣檢驗費由原本每輛新台幣80元調高為100元，但此費用是由環境部以空污基金全額支...

管碧玲會見澳洲駐台代表 達成台澳深化合作共識

海洋委員會主委管碧玲今天會見澳洲駐台代表馮國斌（RobertFergusson），討論海域安全、海洋科學研究政策推動等相...

小心詐騙！勞動部：未透過App招募員工 遭冒用已報警

勞動部今天澄清，並未透過WhatsApp協助業者招募員工，相關訊息並已向警政單位報案，呼籲詐騙集團勿以身試法，如經發現不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。