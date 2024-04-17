民進黨「堅韌之島」座談 26日首發場聚焦烏克蘭

民進黨主席賴清德去年宣示「價值外交新時代」，要深化台灣國際連結。民進黨國際事務部主任李問今天說，將從4月至12月舉辦一系列國際座談會「堅韌之島系列座談」，26日首發場主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」。

李問今天公布，將於4月至12月舉辦一系列國際座談會「堅韌之島系列座談－價值外交的全球對話」（Island of Resilience Seminars: Global Dialogues onValues-based Diplomacy）。

李問表示，這系列座談預計不定期舉辦，講座議題包括人權外交、環境永續、性別平權、民主韌性、青年行動、威權擴張、灰色地帶威脅、政府效能與治理、南島文化、台歐關係等。

他說，系列座談主要邀請外國講者分享，包括海外講者及居住在台灣的國際友人。除了邀請國際公民團體與專家學者進行主講，也將開放對國際事務有興趣的社會各界及青年報名參加。系列講座主要以英語進行，也歡迎觀眾透過口譯以中英文發問，首場講座已開放網路報名。

李問指出，民進黨透過舉辦「堅韌之島」系列座談，延續賴清德於去年外交酒會所宣示的「價值外交新時代」，深化台灣的國際連結，並致力於落實民主、和平與繁榮等3個核心精神。

李問表示，「價值外交」作為拓展台灣國際連結的重要支柱，可能在與不同國家的合作計畫中，著重於不同面向，值得與更多國際友人進行對話深入探詢。透過國際講者的分享，可以聚焦於價值外交的實踐路徑。

他說，4月26日晚間將舉辦系列座談首發場，主題為「來自烏克蘭的聲音：國際社會齊聲反威權」；會中邀請到3位來自烏克蘭的公民社會代表，親自分享經歷。分別為烏克蘭自由民主聯盟（LDLU）副主席Yevheniia Fedotova、Right Room基金會主席UlianaDzurliak、烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表Mariia Makarovych。

李問指出，台灣與烏克蘭同樣面對威權主義擴張的威脅，台灣社會對烏克蘭表達聲援。李問表示，講者將分享烏克蘭當前所受到的挑戰，如何善用自身的專業在困境中尋求國際支持、強化民主韌性的政策方針、以及烏克蘭的公民參與與國家認同。