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桃園跳電上萬戶受影響 藍委酸發電韌性變「任性發電」
桃園市昨晚跳電，上萬人受停電影響。國民黨立委楊瓊瓔今早表示，台電緊急調度，還求援台積電在內的用電大戶「自行發電支援系統」，並啟動核二、核三及台中氣渦輪柴油發電機發電，最後才免於發生限電，這是發電狀況不穩嚴重警訊，要求新內閣上任後，首先進行電力政策總檢討。
楊瓊瓔表示，現在才四月中，還沒到夏日用電高峰，但昨晚台電4部機組跳機，還需用將除役核電的機組跟台積電發電支援；不僅未達砸千億預算要達到的「發電韌性」，而根本是「任性發電」，各種緊急調度卻各種不承認發電狀況有問題。
楊瓊瓔指出，15日夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈，上次出現警戒橘燈是民國111年8月24日，近一年為因應系統突發性事故啟動緊急備用電力設施，112年共執行3次，113年截至4月16日共執行2次。
楊瓊瓔表示，這都顯示，供電距政府聲稱的「穩定」還有很大進步空間，所謂「韌性」，不就是就算有天災狀況，也要避免輕易發生重要機組跳機，避免輕易陷入限電或緊急措施的發電嗎？但夏日高峰期都還沒到，就已經要急電產業界配合、動用水力及備用柴油機組發電，真正嚴重狀況時怎麼辦？
楊瓊瓔呼籲準總統賴清德、準閣揆卓榮泰，進行電力及能源政策總檢討，請政府和台電對發電狀況及要求產業支援用電情況都交代清楚，並把原因和日後精進方案討論出來，別再像過去只會跟民眾說「沒問題、不缺電」，要資訊透明化，聽聽全民、產業界對供電不穩的憂慮心聲。
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