準國科會主委曾是少棒冠軍投手 南臺師生力讚吳誠文

準行政院長卓榮泰今公布第三波內閣人事名單，南臺科大校長吳誠文將接任國家科學及技術委員會主委，卓特別介紹吳曾是少棒巨人隊主力投手，「拜託他協助新的行政團隊打造創新科技平台，為下代前瞻科技、也為國家再投出一記好球」。南臺師生得知訊息直呼與有榮焉，也讚「真的是很棒的領導者」。

吳誠文出生台南，就讀博愛國小，是1971年贏得世界少棒賽冠軍、風靡全台的巨人隊主投，台大電機系畢業後公費赴美研習電腦科技，為美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程學系碩士、博士，1987年時任清大工學院長李家同力邀回台任教，歷任成大副校長、工研院南分院執行長。

據了解，吳誠文任職工研院期間，催生「南方雨林計畫」，推動第三代半導體結合南部產業，去年9月蔡英文總統布達他接行政法人「國家運動科學中心」董事長，盼用運動科技提升國內運動水準。

吳誠文去年2月1日接任南臺科大校長，但師生今聞訊校長入閣，直呼「又驚又喜」，「很棒的人選！師生們都與有榮焉！」有學生說，校長真的很接地氣，平常在學校遇到學生還會親切打招呼，了解在校學業及生活情形，尤其對弱勢學生更是關心，甚至還曾在學校活動，在學生面前吹奏起薩斯風，展現棒球外的才華。

「感覺步伐很快，真心想把學校學術地位提升到更高的層次」，南臺教職員說，吳誠文1年多來，陸續在南臺成立了綠能、智慧載具、醫療照護等中心，對接當前政府需求，且加強與鄰近成功大學交流，且不僅說而已，還是親自帶頭衝，都可以感受到行事積極、主動的一面，「在他下面做事會有壓力」，但吳對同仁客氣，真的是很棒的領導者。

南科管理局1名官員說，因業務交流，多次與吳誠文校長互動，除在專業領域稱職外，交流互動中，感覺吳「很認真」、「待人和善」，可以感受到是個很溫暖的學者，找他接國科會，「真的找對人了！」