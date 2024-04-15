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台北時裝週AW24主視覺亮相 曝光奧運台灣代表團服

中央社／ 台北15日電
史哲認為，這次以文化奧運作為時裝週主題，除了呈現將藉由時裝等媒介，讓文化參與奧運盛會的企圖，同時也期待藉由運動時尚深入日常生活，彰顯台灣活力多元的文化精神。中央社
史哲認為，這次以文化奧運作為時裝週主題，除了呈現將藉由時裝等媒介，讓文化參與奧運盛會的企圖，同時也期待藉由運動時尚深入日常生活，彰顯台灣活力多元的文化精神。中央社

巴黎奧運台灣代表團服亮相，25日即將登場的台北時裝週AW24本次主題緊扣夏季體育盛會巴黎奧運，主視覺從「整裝．待發」概念出發，代表伴隨的文化奧運即將鳴槍起跑。

文化部指出，此次時裝週融合時尚、體育、文化等元素的主視覺及宣傳影片，男女主角由跆拳道國手邱義睿與專業現代舞者張瑀擔任。兩人穿上由台灣設計師周裕穎精心設計，結合台灣特色工藝且首度亮相的巴黎奧運台灣代表團服，以精湛俐落、充滿力與美的的肢體動作，表現服裝的律動感與流暢之美。

文化部長史哲表示，時裝是表述文化特質的重要媒介之一，服裝對於個人，是美感的表達工具，更是身分轉換的媒介，「在換裝的瞬間，進而幫助我們踏進不同的生活場景，迎戰新的角色」。

史哲認為，這次以文化奧運作為時裝週主題，除了呈現將藉由時裝等媒介，讓文化參與奧運盛會的企圖，同時也期待藉由運動時尚深入日常生活，彰顯台灣活力多元的文化精神。

本季有許多別於以往的巧思安排，包含25日開幕秀將由6組設計師，以文化奧運為靈感，將時尚滲透運動，呈現力與美融合，品牌的設計服裝也將成為新一季可購買的商品。

26日更將首次規劃民眾專場L'Histoire et la Couture，邀大眾一同感受時尚與藝術文化的跨界魅力，活動將於16日起於官網開放報名。時裝週期間還有「文化奧運時尚展」，將展現巴黎奧運台灣代表團進場服的各項工藝細節。

巴黎奧運 設計師

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