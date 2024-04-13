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伊朗揚言攻擊以色列 外交部呼籲民眾非必要勿前往

中央社／ 台北13日電

外傳伊朗揚言攻擊以色列外交部今天表示，已指示駐以色列代表處與當地僑民保持密切聯繫，將持續關注區域情勢發展，呼籲民眾如果非必要，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊。

外交部發布新聞稿表示，關於媒體報導伊朗可能攻擊以色列，藉以報復伊朗駐敘利亞大使館附屬建築遭空襲事件，致使中東區域緊張情勢再度升高，外交部已指示駐以色列代表處與當地僑民保持密切聯繫，分享即時資訊並提供必要協助，外交部及駐處將持續關注區域情勢發展。

外交部指出，由於以色列及伊朗緊張情勢升高，呼籲民眾如果非必要，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊；同時提醒正在以色列及伊朗從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全。

外交部表示，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，可撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在伊朗遭遇急難或緊急事故，可撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。

中東 以色列 伊朗 外交部

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