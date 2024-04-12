假訊息AI化！學者發現影子團體操縱政治新聞 背後很多鬼

國立政治大學新聞學系教授劉昌德今天說，調查後發現許多重要議題都有固定團體在操作假訊息，有些媒體解決方法是沒被證實的訊息就先不報導，並與事實查核組織合作查核假訊息。

國立台灣大學新研所舉辦「總統大選期間的假新聞攻擊與台灣社會因應之道報告發表暨論壇」，提及總統選舉期間有不少人工智慧（AI）假訊息。

劉昌德說，長期觀察發現，某些重要議題都會有固定團體影子存在，而這些團體可能不是真人，而是AI操作。

活動中深入探討「人工智慧造假的內容」涵蓋影像和聲音，大多散播參選人私生活、性醜聞等，甚至台灣民眾黨主席柯文哲語音檔案被有心人士剪接，也有民主進步黨總統候選人賴清德有私生子的謠言。

未經證實的消息，劉昌德透過採訪媒體發現，最簡單方式是「直球對決」，如面對記者求證，賴清德強調私生活禁得起考驗，「把孩子帶來，願意做DNA（去氧核糖核酸）鑑定」，倘若為真給百萬獎金，這些流言蜚語自然不攻自破。

此外，AI技術日趨進步，製作影音相當快速且成本偏低，查核速度已快追不上，劉昌德說，有些媒體的解決方法是採取謹慎措施，沒被證實的訊息就先不報導，並與事實查核組織合作查核假訊息，依賴第3方專業知識和專業記者經驗，用「人腦AI」對抗AI。