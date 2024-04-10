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美海外退軍協會參訪退輔會職訓中心 肯定輔導就業

中央社／ 記者吳書緯台北10日電
美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人10日前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。圖／退輔會職訓中心提供（中央社）
美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人10日前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。圖／退輔會職訓中心提供（中央社）

美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人，今天前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。沙勉托表示，參訪目的主要是想了解台灣對退伍軍人在役後轉職訓練與就業輔導現況，期待未來有更多合作與交流機會。

退輔會職訓中心今天發布新聞稿指出，美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托（Duane Sarmiento，另譯：薩明多）今天在退輔會官員陪同下，前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況，退輔會就學就業處處長池玉蘭率職訓中心主任關永忠，與主管團隊接待與介紹職訓現況，雙方並就軍人役後職訓及就業輔導等意見進行交換。

沙勉托聽取簡報後，隨即參觀各訓練工場，包括了數位網路行銷班、機械設計與CNC多軸加工班、飛機維護工程班及消防安全設備管理班等訓練實況，對職訓中心積極開辦各類職業訓練與訓後就業輔導的用心，及其近年來連續獲得人才發展品質管理系統（Talent Quality-Management System，TTQS）金牌獎，以及國家人才品質發展獎等殊榮深表肯定。

沙勉托表示，此次訪問職訓中心的目的，主要是想了解台灣對退伍軍人在役後轉職訓練與就業輔導現況，台灣的退伍軍人社團在維護和平、自由以及參與國家經濟發展方面發揮著相當重要作用，除了表達敬意外，並期待透過這次訪問進一步了解台灣的軍人退後輔導事務和相關照顧，更表達美國退伍軍人協會將繼續支持台灣的軍人和退伍軍人，期待未來有更多合作與交流的機會。

關永忠提到，近年來，職訓中心積極配合國家產業政策及就業市場趨勢，積極開發及創新職業訓練課程與更新訓練設備，以符合就業市場需求，輔導退伍軍人取得一技之長，順利投入職場。

退伍軍人 退輔會

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