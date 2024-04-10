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國家人權會籲政府 正視兒少性影像犯罪問題

中央社／ 台北10日電
國家人權委員會今天表示，政府應正視兒少性影像犯罪問題，呼籲政府應盡速將「關於買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情問題之兒童權利公約任擇議定書」國內法化，杜絕兒少性剝削，接軌國際人權。本報資料照片
國家人權委員會今天表示，政府應正視兒少性影像犯罪問題，呼籲政府應盡速將「關於買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情問題之兒童權利公約任擇議定書」國內法化，杜絕兒少性剝削，接軌國際人權。本報資料照片

國家人權委員會今天表示，政府應正視兒少性影像犯罪問題，呼籲政府應盡速將「關於買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情問題之兒童權利公約任擇議定書」國內法化，杜絕兒少性剝削，接軌國際人權。

藝人黃子佼無故持有7部兒少性影像，北檢將黃子佼緩起訴處分，檢察官今天依職權向高檢署送再議，高檢署將分「上職議字案」，逐步審查全案是否發回續查或駁回再議。

家人權委員會透過新聞稿指出，2022年已在「兒童權利公約（CRC）」獨立評估意見指出，台灣兒少性剝削通報案件類型中，以私密影像相關的性剝削樣態數量最多，政府應正視此類性影像犯罪問題。

人權會呼籲，應盡速將聯合國「關於買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情問題之兒童權利公約任擇議定書（OPSC）」國內法化，以符國際人權標準。

人權會表示，2014年台灣已將CRC國內法化，2016年首次提出國家報告，並進行國際審查。2022年CRC第2次國家報告國際審查時，人權會已建議政府針對OPSC進行國家整體性政策盤點，並鼓勵政府接受這項議定書。

人權會說明，台灣在2017年、2022年CRC國家報告國際審查時，國際審查委員會就曾針對兒少性剝削相關議題，鼓勵政府將OPSC國內法化，並在結論性意見明確指出「建議政府制定一個綜合性的政策，包括CRC一般性原則的執行，以防止對兒少的買賣及性剝削」。

人權會強調，政府雖已於2023年修正兒童及少年性剝削防制條例，強化兒少性剝削防制作為，但數位科技發展迅速，致使性剝削態樣多元且複雜，除周延法制與相關配套措施外，也應努力倡議，提升民眾對防制兒童色情問題及網路性剝削的認知與數位素養，讓所有兒童免於一切形式的性剝削。

人權 家人 賣淫

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