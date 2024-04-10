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玉山管理處慶39歲 發表新書介紹原民傳統地名文化

中央社／ 南投縣10日電

玉山管理處今天舉行39周年處慶，同時發表新書介紹曾生活在園區土地各原住民族留下的傳統地名與文化，並將這些地名以現行拼音「還原」成布農語或鄒語，展現溯源、還原精神。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天慶祝成立39周年，由於園區與布農族、鄒族傳統生活領域高度重疊，今天同步舉辦「山林族語—玉山國家公園原住民族傳統地名與文化意涵」新書發表會，透過溯源與還原，將國家公園永續傳承、永續保育自然精神帶給民眾。

玉山國家公園管理處表示，2021年啟動原住民族地區傳統名稱與文化意涵調查計畫，以園區濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪流域為單元，試圖追溯曾生活在這塊土地各原住民族所留下傳統地名與文化意涵，讓民眾在環境、保育外，也經歷史、族群、生活認識玉山國家公園。

玉管處表示，透過文獻、口傳找出曾出現或至今仍流傳的地名如山川、山頭、舊社、耕地等，蒐集緣由或相關故事、神話、傳說，最重要是，將這些地名以現行拼音還原成布農語或鄒語，藉由系統性梳理與豐富圖文，將紮實調查、親切訪談、詳實考據成果呈現大眾。

玉管處下午也舉辦原住民民族植物應用體驗課程，應用台灣原生蕨類植物「杯狀蓋骨碎補」及台灣特有針葉樹種「巒大杉」製作居家、辦公室植栽，玉管處表示，原住民應用蕨類作為食用、藥用、編織、陷阱偽裝等材料，與布農族傳統生活、智慧息息相關。

原住民 布農族 玉山國家公園

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