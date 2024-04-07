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故宮正館大門擬增建玻璃亭 挨批去中、醜化

聯合報／ 記者唐筱恬何定照蔡晉宇／台北報導
故宮上月舉辦修復計畫說明會，計畫在故宮大門口設立玻璃亭，並規畫二樓設咖啡廳，引發討論。記者林伯東／攝影
故宮上月舉辦修復計畫說明會，計畫在故宮大門口設立玻璃亭，並規畫二樓設咖啡廳，引發討論。記者林伯東／攝影

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國立故宮博物院兩年前啟動修復及再利用計畫，要在正館大門設玻璃入口亭，恐遮蔽整體意象，遭文資會強勢否決，修復計畫如今捲土重來。故宮上月舉行說明會，仍要設立入口亭，並規畫二樓設咖啡廳，民間團體擔憂故宮變得「不中不西、不倫不類」，且若發生火災意外，國寶文物恐付之一炬，疾呼各界正視。

「故宮借屍還魂！」國民黨立委柯志恩痛批，故宮北院推出四十九．二四億元再修復計畫，堅持在故宮主體建築外蓋一座玻璃入口亭，前年已被台北市文資委員以十比二否決，如今又企圖闖關，故宮欲補強建築物任何結構、修復，無人反對，但不要假修復之名，改變原有景觀與美感，甚至有去中國化的嫌疑，「把國際知名的故宮變醜了！」

民進黨立委吳思瑤表示，過去太強調「時間凝結式」修復博物館，但採用現代化設計融入歷史建築中，新舊並存，早已成為世界趨勢，例如羅浮宮由建築大師貝聿銘操刀的玻璃金字塔、大英博物館的玻璃穹頂設計，都是經典案例，也廣受好評，她支持故宮在文資法審核通過下修復再利用。

故宮上月舉辦說明會表示，要在正館前擴建入口亭，以玻璃結構興建，與主結構脫離，入口結合處以防水收邊處理，不會遮蔽故宮元素。

大雙溪好土聯盟練燕村說，前年與今年計畫沒有不同，整體量體未減少，只有屋頂不一樣，但很多觀光客都會在故宮入口處廣場拍照，若興建玻璃入口亭、二樓咖啡廳，會破壞故宮美感。

在故宮任職卅二年的退休編纂宋后玲批評，故宮是具代表性古典宮廷建築，多次整修都維持完整樣貌，正門擴建入口亭「不中不西、不倫不類」，醜化了故宮，花兩億多預算蓋入口亭，都可再蓋一座博物館，何必浪費公帑？如此淪為國際笑柄值得嗎？

故宮景觀諮詢委員陳彥良提醒，故宮文物價值遠在建築本體之上，故宮應論述如何透過建築等載體，創造讓更多人覺得美好的文物體驗，包括更了解中華文化以及國民黨如何帶來文物的歷史，可惜故宮未能先想清楚文物與建築載體的主次位置，故宮應先讓大家知道為什麼非做不可。

故宮表示，北院興建半世紀多，當初考量民眾與文物安全才開整建標，標案並未要求在正館前設入口亭，是評選委員經專業評量選出得標團隊。目前建築團隊已降低入口亭高度且縮小屋頂，希望達到共識；至於「去中化」質疑，則是子虛烏有。

故宮表示，將建議北市府先組文資專案小組討論修正方案，真正做到雙向溝通，之後再將新方案送文資大會審議，期盼此案早日通過，讓故宮空間品質盡快趕上國際博物館。

博物館 去中化 國立故宮博物院 文資法 歷史建築

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