健保藥價調整憂換藥影響療效 醫要求病患要多做這件事

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衛福部健保署公告今年最新藥價於4月1日上路，藥價調整後，許多病患憂心醫療院所恐出現換藥潮。社區醫院協會理事長朱益宏表示，健保調整藥價後，醫療院所會與藥廠重新議價，藥廠不願意降價，醫院考量營運成本，確實可能出現一波換藥潮。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，此波藥價調整多屬慢性病用藥，影響患者人數恐達600萬人。

今年健保藥價調整品項，總數達4568項，其中調降4551項、調升17項，為健保減少支出55.3億元，整體調幅2.8%。藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛說，預計新藥價上路半年至一年後，醫療院所與藥廠重新議價藥品，當藥價太高就會出現換藥潮。

健保署資料顯示，此波藥價調整三大藥物類別為心臟血管、神經系統及全身性抗感染用藥。心臟血管用藥調降藥價，第一、二名為降血脂藥物，為與立普妥、冠脂妥等相同成分藥物，總計健保可減少支出11.48億元，排名第三為去瘀軟膏類藥物，常用於術後傷口去瘀照顧，藥價從一支33.7元降至29.1元，降幅13.6%，健保省下800萬元。

心臟學會秘書長、台大醫院心臟內科教授王宗道說，民眾遇到醫療院所換藥後，可以多量血壓，並到健保署「健康存摺」APP查看抽血檢查數據等，注意病況控制情形。

心血管疾病死亡率在國人十大死因排名第二、人數不斷上升。王宗道說，健保節省藥價後，健保署應放寬心血管疾病患者使用降血脂藥物的限制，目前針對心肌梗塞後曾置放心臟血管支架患者，健保署給付藥物將壞膽固醇指數，降至70mg／dl以下，建議放寬至心血管阻塞未發生心肌梗塞患者，讓醫師積極用藥治療達到一樣的標準，有效減少發生心血管疾病。

至於排名第三的傷口去瘀藥物，王明媛說，這是用在手術後，緩解皮膚瘀青用藥，「但真的有一點驚訝，用量這麼多超乎想像」，此藥物為是指示用藥，民眾可在社區藥局自行購買，健保卻加以給付，健保是否應給付指示用藥，這是值得探討的話題。

另神經系統用藥調降藥價，影響前三名藥物為理斯必妥、立普能、思樂康等相同成份藥物，以思樂康來說，常用於治療思覺失調症、躁鬱症、憂鬱症等患者，一顆藥價調整前為9.6元，調整後7.9元，降幅17.7%，為健保省下1.9億元。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神疾病藥物治療須評估患者過去治療效果、症狀表現、可能的副作用等，雖然藥物會有價差，但醫師會考量患者的穩定治療及用藥安全，如果換藥後，患者病情不穩需要住院治療，反而增加其他醫療耗用，患者及家屬更為辛苦，很有可能「爲了省錢而花更多的錢」。

這次調整藥價後，是否影響病人服藥順從性？李俊宏說，這次調價藥物均在台上市已久，有許多代替性藥物，不至影響病人用藥，雖然有些病人執著原廠藥，但已在服用學名藥的病人應不受影響；即便換藥前醫療團隊也會透過醫病共享決策，與病患說明藥品是同成份，只是藥廠不同。

李俊宏說，換藥後，藥物效果不如預期，病人可向醫師反應或逕行在食藥署的「單一通報入口」進行線上通報(路徑: http://www.fda.gov.tw>主題專區>我要通報)，當療效不等情形影響治療，醫師也會向衛福部食藥署反應。

至於抗感染劑藥品，王明媛說，此波調降藥物多為醫院內處方用藥，對一般民眾影響不大，但醫院端對於該類藥品，還是需要多加注意，避免患者無藥可用。