太魯閣號事故3周年地點落石 王薇君：若早晚1天恐傷亡更慘重

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4月2日是台鐵408車次太魯閣號事故3周年，昨天花蓮發生規模7.2強震。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君今天在臉書發文表示，地震若是早一天或晚一天，必定傷亡更為慘重，「不幸之中的大幸」，天佑台灣，太魯閣號事故49位罹難天使也護佑。

王薇君表示，昨天花蓮大地震，災情最嚴重的區域就在4月2日台鐵太魯閣列車事故3周年，台鐵與罹難者家屬在清水隧道旁辦紀念追思會的太魯閣區域。當天有台灣和外籍罹難者眾多家屬，有事故救援協助的許多單位代表，有台鐵工作人員，有音樂歌唱人員，有活動廠商及花藝布置人員，還有交通部長王國材、台鐵公司董事長杜微，以及交通部官員、台鐵人員。

王薇君PO出多張災情照片，她表示，看到很多超大石頭掉落，這是落石墜落在明隧道的防墜落物的輪胎上，再彈到4月2日大約200多人活動中走動的區域。活動隔天的昨天上午，廠商要去拆卸吊帳篷，還好吊車早上晚了半小時到現場，結果就被路上的落石擋住了，如果早半小時去，後果不堪設想。

如果地震是發生在4月4日清明連假首日，王薇君表示，大量車潮返鄉祭祖掃墓，傷亡結果更是無法估算，想到這裡真是害怕。

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