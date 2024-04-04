太魯閣號事故3周年地點落石 王薇君：若早晚1天恐傷亡更慘重
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
4月2日是台鐵408車次太魯閣號事故3周年，昨天花蓮發生規模7.2強震。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君今天在臉書發文表示，地震若是早一天或晚一天，必定傷亡更為慘重，「不幸之中的大幸」，天佑台灣，太魯閣號事故49位罹難天使也護佑。
王薇君表示，昨天花蓮大地震，災情最嚴重的區域就在4月2日台鐵太魯閣列車事故3周年，台鐵與罹難者家屬在清水隧道旁辦紀念追思會的太魯閣區域。當天有台灣和外籍罹難者眾多家屬，有事故救援協助的許多單位代表，有台鐵工作人員，有音樂歌唱人員，有活動廠商及花藝布置人員，還有交通部長王國材、台鐵公司董事長杜微，以及交通部官員、台鐵人員。
王薇君PO出多張災情照片，她表示，看到很多超大石頭掉落，這是落石墜落在明隧道的防墜落物的輪胎上，再彈到4月2日大約200多人活動中走動的區域。活動隔天的昨天上午，廠商要去拆卸吊帳篷，還好吊車早上晚了半小時到現場，結果就被路上的落石擋住了，如果早半小時去，後果不堪設想。
如果地震是發生在4月4日清明連假首日，王薇君表示，大量車潮返鄉祭祖掃墓，傷亡結果更是無法估算，想到這裡真是害怕。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪不斷更新／花蓮地震完整新聞速報
▪花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪地震被重物壓倒如何求救？重症醫揭「保命4招」：千萬別做這件事
▪花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊
▪他問「花蓮7.2強震，還是921比較恐怖？」 內行人揭關鍵2差別
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言