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台北市報業商業同業公會聲明

聯合新聞網／ 綜合報導

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太普高精密影像股份有限公司申請對自「中國大陸產製進口平面印刷用版材課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」，財政部於113年3月18日公告傾銷調查最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事。

本會認為，本案針對所有平面印刷用版材一體適用，對各報社並不公平。

經本會調查，國內各大報社所使用印刷版材皆不約而同採用光敏CTP版材（紫光）印刷，因為光敏CTP版輸出製版過程速度快、省電、效率佳、良率高、耐用，且製版過程中版材經過曝光後可大幅減少藥水使用量，符合環保要求，順應世界節能減碳之趨勢，以上皆為熱敏CTP所不及。更重要的是，國內並無廠商生產光敏CTP版材，自然也沒有受損害情事，若對光敏CTP版材課徵反傾銷稅，既無依據，亦全無必要。

其次，十年前即已有對光敏CTP版材課徵反傾銷稅之議，惟當時並未成立。彼時國內並無廠商生產光敏CTP版材，於今十年後亦然如此。且太普公司多年來，從未對各報社推展介紹自家生產之版材；近日，有報社打電話向該公司詢價，亦無法獲得報價，其公司官網更從無紫光版材產品，可謂各報社有心使用本國CTP版材，亦無處購買。國內既無生產，自無受損害事實，何來課徵反傾銷稅之依據？

再者，國內製造的熱敏CTP數位版材，由於製版速度慢、效率低又不環保，加上各報社傳版設備軟硬體系統，皆與熱敏CTP數位版材不相容，根本無法採用熱敏版材。

最後，我們懇切呼籲，由於國內並無任何廠商產製光敏CTP版，報社進口光敏CTP版自用，係因產業特性不得不為。各報社無論自任何國家進口光敏CTP版自用，從無對國內任何廠商造成損害之可能，建請本次反傾銷稅案，排除光敏CTP版（紫光）項目，敬請相關部會明察。

台北市報業商業同業公會/提供
台北市報業商業同業公會/提供

反傾銷 減碳 省電

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