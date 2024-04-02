體現東西方撞擊美感 藝術家蔡欣娟《慢東西III》畫展高雄展出

4月13到5月10日藝術家蔡欣娟IVY TSAI即將在高雄嚴禁煙火畫廊舉辦個人畫展《慢東西III》，系列作品靈感來自Organ2/ASLSP（盡可能慢），是1987年John Cage約翰·凱奇的一首音樂作品，也是迄今為止持續時間最長的音樂表演之一。從2001年9月5日，即凱治89歲冥壽時正式開始，直到2640年9月5日結束，預計演奏時間為639年。

受到西方教育以及中國傳統文化的衝擊及影響，蔡欣娟結合西方繪圖的抽象手法、色彩變化運用以及中國傳統山水構圖，創作出跳脫框架的中西合併繪畫方式。蔡欣娟表示：「此次我的作品以緩慢的速度一天一層的堆疊讓顏料呈現它最真切的本質體感，在慢的哲學裡遇見東方的不疾不徐，在媒材的引導下屈服於時間和山林空間的浩翰。」

蔡欣娟結合西方繪圖的抽象手法、色彩變化運用及中國傳統山水構圖，創作出跳脫框架的中西合併繪畫方式。 圖／《慢東西III》提供

曾在西方受教育的蔡欣娟，將西方撞擊東方的美感體現在作品中，以厚層堆疊的顏料體現肉身體感，讓知覺感的範圍成為我們和體驗世界中隔的介面。作品中代表東方崇高哲學的山景和代表西方哲學梅洛龐蒂的厚層顏料堆疊的肉身在此融合，使得感知的介面成為東西合併和身體體感認知的雙重意義。

音樂連結 https://music.youtube.com/watch?v=ZYnEWbL6yao

註：

凱奇在1987年為管風琴寫了這首歌，改編自他1985年的鋼琴曲ASLSP。鋼琴版的演奏通常持續20到70分鐘。

2001年，哈爾伯施塔特 St. Burchardi 教堂的一個管風琴開始了一場演出，預計於 2640 年結束。下一個音符將於2024年2月5日演奏。

Organ2/ASLSP一直在Halberstadt演奏，已為時23年。