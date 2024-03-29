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「斜槓藝術家」謝文倩律師辦個展 畫作揮灑社會關懷

聯合新聞網／ 台北訊
「斜槓藝術家」謝文倩律師於台師大舉辦個人創作展。 圖／謝文倩提供
「斜槓藝術家」謝文倩律師於台師大舉辦個人創作展。 圖／謝文倩提供

大成律師事務所（Dentons Taiwan）高級合夥律師謝文倩，是律師界有名的斜槓藝術家，繼昨天結束為期一週於台師大「德群畫廊-D廳」舉行「崛起後之強韌」-「社會關懷系列」個人創作展後，4月27日至5月15日，將在台北推出「心之所至」繪畫與攝影「雙美共舞」個展，並準備至少兩場專題演講，充分與專家、受眾互相切磋。

展覽主軸按包括昨結束的創作展全屬「抽象畫作」，展覽主軸包括《老齡化社會問題》、《環境，重大變遷》、以及 《台灣特色宮廟文化》三項主題計十五幅。展覽期間，謝律師特別安排多批次導覽互動與現場討論，搭配優美的音樂、自然的燈光、以及簡潔的文字敘述說明；觀者駐足良久，無不對於「超現實主義」暨「新表現主義」留下深刻印象。北師美術館館長郭博州教授專程蒞臨指導講評，認為創作者的法律職場歷練，深層瞭解當代社會變遷議題，而能透過熟諳的繪畫技巧，恢宏展現複雜的感知，瞬間引注受眾關切與共鳴。直說此當為「藝術是生活，生活是藝術」的典範。

郭博州教授特別提到歷史上許多著名的藝術家跨界法律事務，折射到台灣當代社會，咸信謝律師本次展出的抽象作品遊刃有餘掌握關懷議題人、事、物的直覺（實）和想像（虛）；除了𢑥集抽象表現主義、新表現主義、以及超現實主義思維，伶俐大膽用色，靈動運用抽象、具像「居間性」既融合又游離的繪畫語言，立體揮灑東方簡筆形式的神秘線條，建構當代意涵，演譯多元文化巧思的心象創意。

《老齡化社會問題》創作系列包括《另類家人》 、 《舞動玉山》 、《印象太魯閣》、《悠活》、以及《初心》等五幅；受眾瞬眼或互動討論之餘，尤其鍾愛《初心》與《舞動玉山》。《初心》多維立體線條描繪女性，形式突顯人體比例趣味；其豐潤隱喻新女性追求自由的內心肯定。由心出發的粉紅塊面增強擴散，突顯心底追求自我認同的共鳴；繁複軀體流動線條中添加各式圖案，有如人生歷練穿梭其中。

《另類家人》主體運用「抽象」深鍺色塊與「半具像」輪廓，堆疊成孤獨老者。 圖／謝文倩提供
《另類家人》主體運用「抽象」深鍺色塊與「半具像」輪廓，堆疊成孤獨老者。 圖／謝文倩提供

《環境重大變遷課題》創作系列包括《崛起之後》、《驚夢》、《暗啞的海岸(一)》 、《暗啞的海岸(二)》 、 《樹靈的控訴》 、以及 《離塵是幻》等六幅 ；郭博州教授認為《驚夢》實虛對峙實倶專業格局。而《暗啞的海岸》整體感覺直觸人心，感同身受。另外，各幅作品均以「超現實」隱喻表現方式，透過強烈色彩轉換，認知自然環境變遷，已對地球及人類帶來不可回復的影響！

《崛起之後》運用簡筆竄出海面的潛水員，象徵台灣崛起的強韌性。 圖／謝文倩提供
《崛起之後》運用簡筆竄出海面的潛水員，象徵台灣崛起的強韌性。 圖／謝文倩提供

《台灣特色宮廟文化》創作系列包括 《時髦眾神》 、 《勇者三太子》、《神明不投票》、以及《慈航媽祖》等四幅；郭博州教授認為宮廟議題構圖佈局的難度非常高，倒是謝律師信手捻來，提綱挈領，值得受眾細看沉悟。謝律師對於台灣宮廟文化的觀察，藉由傳承「護鄉」活動體驗，產生心靈覺知；創作抽象與具像兩者交織並存，產生「居間性」、不確定性形式，充分承載多種象徵意涵，彰顯台灣本土次文化與時代背景融合的意趣。

觀後，創作者與受眾間仍然持續互動，各有驚豔感受，續訴綿綿！可喜的是，謝文倩律師在這幾年間亦曾跟隨「劉榮黔大師」學習「即創攝影」，參加國內、外比賽屢獲佳績；是以，續已安排妥自4月27日至5月15日止，在台北推出「心之所至」繪畫與攝影「雙美共舞」個展，並準備至少兩場專題演講，充分與專家、受眾互相切磋，儆惕激勵，拭目以待。

「斜槓藝術家」謝文倩律師於台師大舉辦個人創作展。 圖／謝文倩提供
「斜槓藝術家」謝文倩律師於台師大舉辦個人創作展。 圖／謝文倩提供

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