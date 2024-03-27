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【專家之眼】看不起北部人？英國國家藝廊展不在台北辦

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將展出50名大師52幅真跡原作，也是英國國家藝廊於5月2日至9月1日在奇美博物館展出。記者李文德／攝影
奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將展出50名大師52幅真跡原作，也是英國國家藝廊於5月2日至9月1日在奇美博物館展出。記者李文德／攝影

台南奇美博物館從5月到9月展出的英國國家藝廊「從拉斐爾到梵谷」，門票開放購買瞬間，官網立即大當機，未展先轟動。有人呼朋引伴，打算坐高鐵前往，順便台南一日遊，更有人開課收費導覽，簡直驗證了「文化是門好生意」。

這或許是疫情後，最引人關注的超級爆炸展了。即便地點偏遠，仍有文青願意花數千元的交通費，只為一睹名畫風采。他們說，假使專程搭機前往英國朝聖，光機票加住宿就好幾萬了。如今這些經典作品遠渡重洋親臨國門，怎能錯過大好機會？相形之下，不管耗費多少時間與金錢，都比出國划算。

然而，在這波賞畫熱潮中，不知有多少人記得，國內博物館與世界各大博物館曾有過頻繁合作的輝煌歲月，當時一年少說也有兩三場以上超級特展。譬如1993年故宮的「莫內及印象派畫作展」，2000年史博館的「兵馬俑—秦文化特展」，看過的人想必印象深刻。這種爆炸展，參觀總人數往往不下數十萬，不只展場人山人海，連紀念品販賣部也擁擠不堪，收銀收到手軟。

為什麼這幾年超級特展忽然銷聲匿跡了？因為疫情嗎？其實，早在疫情之前，與國外的博物館合作就銳減了，這與政府的博物館政策脫不了關係。

在爆炸展興盛的那20幾年當中，展場大抵不外乎兩處：故宮的文獻大樓（第二展覽區）與國立歷史博物館，因為它們在人口最稠密的台北，符合恆溫恆濕標準，且在等級上堪與世界大博物館對接。但無獨有偶地，史博館在2018年7月閉館整修，隔年故宮也在7月以整修為由，關閉文獻大樓。前者今年初才重新開幕，後者預計今年底完工。換句話說，有超過5年的時間，台北沒有舉辦超級特展的理想地點。

國外知名博物館藏品來台展出，首選必然是台北。這並非輕視中南部，因為按照過往經驗，同樣的特展，從台北移師到中南部後，人數往往減少一半。博物館集中在人口稠密的大都市，本來就是很自然的現象。像法國收藏了大量珍貴古物與藝術品的羅浮宮與奧塞美術館，都位於巴黎最核心的第一區。除非庫房不足必須另闢分館收藏，否則他們的文化部不會刻意在人跡罕至的地方設「羅浮宮南院」，只為了所謂區域平衡。

誠然，故宮與史博館兩大特展場館同時關閉沒多久，疫情就爆發了。但即使在新冠肺炎肆虐期間，故宮南院仍砸大錢辦水舞、無人機，以吸引觀眾。反觀北院的文獻大樓，卻拖了2年才施工。至於史博館，拖了5年才終於重新開幕。如今，史博館展覽動線已改善，空間寬敞許多，連庫房也清空做展示用。它目前的條件比整修前更適合辦超級特展，怎麼至今卻沒有任何動靜？

如今，官方不積極，只好民間自立自強，還形成人潮自北部精華區向南移動的奇特現象。故宮文獻大樓與史博館「同時」閉館，已有人不相信是湊巧，若是年底文獻大樓重新開放，仍不打算與國外博物館好好交流，恐怕就更有故意的嫌疑了。

史博館 奇美博物館 故宮南院

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