碳費明年起徵，企業欲透過SBTi獲得碳費折扣，這個步驟最關鍵

圖／RESET Carbon 提供

響應SBTi倡議為企業獲得碳費折扣

2023年立法院通過《氣候變遷法》，確定將對企業課徵碳費，預計以2024年排放量做計算，適用之排碳大戶將於2025年起開始繳納碳費。環境部部長薛富勝於二月採訪中口頭透漏，若碳費徵收對象採用科學基礎減量目標倡議 (SBTi) ，將可能獲得「非常非常大」的碳費折扣。

現僅不到10%排碳大戶承諾採用SBTi減碳目標

根據環境部盤查登錄資料顯示，2022年共有超過500間工廠直接排放及使用電力之間接排放加總，超過2.5萬噸CO₂e。這些企業包含電子、化學材料、紡織、電力及鋼鐵等產業，為未來碳費徵收的主要對象。換以公司為單位來計算，約282間，其中電子相關製造業超過70間，化學材料近40間，紡織業亦有超過20間。對比排碳大戶與SBTi網站公布的參與企業名單，僅有不到10% (22間) 排放大戶承諾響應SBTi，並只有其中13間已通過SBTi減碳目標驗證。排碳大戶若希望適用此優惠費率，則應盡早依循SBTi，設定減碳目標。

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申請SBTi三大重點步驟

企業申請SBTi，必須要完成碳盤查、減碳目標設定及擬定減碳措施。在碳盤查部分，SBTi依循的是GHG Protocol（溫室氣體盤查議定書），與台灣大多數企業熟悉的ISO 14064-1標準不同。兩個系統最大的差異在於GHG Protocol 在範疇三 (Scope 3) 價值鏈排放的計算上，提供更詳細的盤查架構，及更明確的計算基準。

申請SBTi最大的挑戰：蒐集「範疇三」數據

RESET Carbon從2019年開始，輔導不同產業客戶依循SBTi要求，訂定減碳目標及減碳路徑圖，取得SBTi認證。我們在輔導的過程中發現，就算已取得 ISO 14064-1 證書的客戶，在依循GHG Protocol 收集範疇三數據時，仍有一定難度。過去一年中，我們更可以明顯地感受到不同利害關係人，對範疇三的重視逐步提高。如SBTi在2023年12月發布更新版評估指標（SBTi Criteria Assessment Indicators），針對SBTi審查要求提供更明確的說明。該指引提到，「即便企業在計算範疇三排放時可能面臨挑戰，企業仍應 (Shall) 展示其最大努力計算排放量」。

完善範疇三數據 提升企業競爭力

在評估指標發布前後，我們剛好協助七間企業客戶通過SBTi審查並取得認證。因此，可立即的感受到SBTi對於範疇三的要求，如數據細緻度及計算嚴謹性，較以往有顯著的提升。我們建議，未來會受到碳費、碳稅、歐盟CBAM等相關碳政策影響，或是被客戶要求減碳的企業，應盡早進行規劃，建立跨部門的資料蒐集流程，強化與供應商的溝通及協作，蒐集更高品質的範疇三數據；並依循SBTi指引設定減碳目標，取得認證。除了提早因應政府法規調整可能帶來的風險及成本，亦能符合國際產業減碳及低碳化趨勢，回應客戶及其他利害關係人的期待，增加企業在國際供應鏈上的競爭力。

RESET Carbon銳思碳管理顧問公司是一家以亞洲為重心，致力於推動企業及供應鏈減碳的環境顧問公司。2009年成立於香港，目前在臺灣、中國、越南、新加坡、德國及印度皆設有辦公室。更多資訊請參考 www.resetcarbon.com。