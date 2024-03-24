聯合報一周大事3/17~3/23

1958年3月23日，荷蘭美國輪船公司2萬4294噸的豪華郵輪「史坦登號」（S.S.STATENDAM），搭載環遊世界的遊客387人，當日上午11時抵達基隆港。基隆港區清晨至中午受到濃霧籠罩，「史坦登號」曾因之延後2小時進港，當日午後1時45分始停靠二號碼頭。歡迎的鞭砲聲歷時半小時，掩沒了港口人聲的鼎沸。整個基隆市萬人空巷，碼頭四周以至對岸佇立觀眾達2萬餘人。船身下錨停妥後，即由旅行社歡迎人員登船。台灣銀行也派員登輪協助輪上旅客兌換台幣。

2024-03-23 09:00