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聯合報一周大事3/17~3/23

聯合報／ 本報訊
4月1日起電價調漲，平均調漲約11%。圖／聯合報系資料照片
4月1日起電價調漲，平均調漲約11%。圖／聯合報系資料照片

國內

19日：大學繁星推薦公告錄取結果，未招滿的缺額數總計一七一三個，創下近五年來最多。

21日：央行召開首季理監事會，決議升息半碼（○點一二五個百分點），這是去年第二季以來首次升息，終結利率「連三凍」。

22日：經濟部召開電價費率審議會，拍板四月一日起調漲電價，平均電價調漲約百分之十一。

國外

19日：日本央行日本銀行宣布結束實施八年的負利率政策，將無擔保隔夜拆款利率從負百分之○點一調升至○到百分之○點一區間。

20日：白宮公布將近二百億美元補貼和貸款，支持晶片大廠英特爾在美國擴廠，這是拜登政府根據晶片法發出的最大筆補助。

21日：全球卅五國領導人與代表團在比利時布魯塞爾舉行第一屆核能峰會，宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標。

日本央行 核能 電價

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