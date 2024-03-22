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亞太地區貪汙觀感評比 台灣廉政獲國際肯定排第6

中央社／ 台北22日電
2024年亞太地區貪汙觀感評比報告，台灣排名第6名。法務部廉政署今天表示，台灣落實聯合國反貪腐公約，完備反貪腐法制，各項廉政政策已獲得國際肯定。圖／聯合報系資料照片。
2024年亞太地區貪汙觀感評比報告，台灣排名第6名。法務部廉政署今天表示，台灣落實聯合國反貪腐公約，完備反貪腐法制，各項廉政政策已獲得國際肯定。圖／聯合報系資料照片。

2024年亞太地區貪汙觀感評比報告，台灣排名第6名。法務部廉政署今天表示，台灣落實聯合國反貪腐公約，完備反貪腐法制，各項廉政政策已獲得國際肯定。

廉政署發布新聞稿指出，政治與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy，PERC）出版的「亞洲情報」（Asian Intelligence）期刊，3月20日公布 「2024年亞太地區貪污觀感評比報告」，台灣今年排名第6名，得分為4.65分（評分級距為0至10分，分數愈高代表愈貪腐）。

2024年亞太地區貪污觀感評比報告前5名依序為：新加坡（2.09分）、澳洲（2.11分）、日本（2.97分）、香港（3.48分）及澳門（3.85分）。

廉政署表示，評比台灣篇章訪問對象是在台工作的外國企業或商會人士，調查他們對於台灣貪污現象觀感，多數受訪者肯定台灣整體發展及減少系統性貪腐的努力，給予3至6分評價，平均4.65分，是台灣有史以來最佳成績。

評比報告指出，台灣在打擊貪腐方面進展穩健，民主化過程改善制衡機制、提升透明度，但鄉縣鎮等地方政府層級，仍存在如瀆職收賄、騙取財物等貪腐問題。

報告指出，其中最受人們關注的貪腐類型（以案件數量，而非涉案金額計），包括建築、土地管理、環境保護以及國營企業發現的貪腐行為，而台灣受訪者向來關切的司法機關貪腐問題，也逐步獲得改善。

新聞稿最後提到，台灣在評比報告上的進步，顯示在地化落實聯合國反貪腐公約，完備反貪腐法制，各項廉政政策已獲得國際肯定，往後廉政署持續實踐公約，推動各項創新廉能措施。

廉政署 收賄 法務部 貪汙

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