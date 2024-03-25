捍衛勞資雙方權益！新北勞動教育學院免費課程熱烈招生中

由新北勞工局推動的「勞動教育學院」，自100年起開辦以來，推出一系列叫好叫座的課程，本期持續開辦實用度高的「勞資會議代表訓練專班」，同步推出「勞動議題研討會」與「勞動專題研討」，邀集多位實務經驗豐富之學者專家，講授時下最新的勞動法令課程，歡迎有興趣的勞資代表踴躍報名！

勞動議題研討會上課情形。 圖／新北市勞動教育學院 提供

勞資糾紛頻傳！為了培育企業勞資會議代表，具備處理內部爭議能力，降低行政機關處理勞資爭議的案件量，由新北勞工局推動的「勞動教育學院」，推出一系列免費課程，希望透過推廣各種勞動專業知識，平息勞資雙方紛爭、保護各自權益，創造勞、資、政三贏的和諧目標。

「勞資會議代表研習班」又分成初階班、進階班與精進班。其中初階班、進階班以現任勞資會議代表為主要培訓對象，課程包含勞資會議召開時須具備的相關知識、勞動法令與會議進行…等注意事項；至於精進班則讓學員透過模擬分組資方代表、勞方代表與觀察者在勞資會議的三種角色，透過不同的角色扮演，了解各自考量及立場，搭配生動活潑的教學方式，讓學員更容易了解勞資會議召開程序。值得一提的是，「勞資會議代表研習班」特別邀請前勞動力發展署署長黃秋桂、律師沈以軒、全產總顧問謝創智…等重量級講師，保證讓學員學會如何成為最專業的勞資會議代表。

勞動教育學院勞資會議代表研習進階班上課情形。 圖／新北市勞動教育學院 提供

「勞動議題研討會」自104年開始，每年都與政治大學、中國文化大學或臺灣勞動法學會合辦8場，研討會亮點在於邀請國內勞動領域專家學者或知名律師，匯集各界意見提出之勞動議題、輔以理論與案例的呈現方式，透過論壇經驗分享與交流，窺見未來勞動趨勢變化並防範未然，希望對國內勞動議題與勞工行政實務有所幫助。

最後「勞動專題研討」，會針對近期熱門的勞動議題深入討論，或以了解法律新增及修正規定施行前後的比較與影響，通常利用假日半天時間舉辦，提供平日工作繁忙的學員進修機會，透過相互討論切磋，提升學員的勞動意識。「勞動議題研討會」與「勞動專題研討」報名身分不受限，有興趣網友可登入「新北勞動雲」或搜尋「勞動教育平臺」報名。

勞動專題研討上課情形。 圖／新北市勞動教育學院 提供

除了上述課程與研討會，未來勞動教育學院將持續規劃各種勞資會議代表研習訓練，推出更豐富多元、與時俱進的課程，同時觀察勞動環境演變趨勢，遴聘優良師資辦理研討會，透過教育企業與勞工團體方式，厚植企業與工會內部勞資關係自行調處能力，讓新北勞政更上層樓。

洽詢專線：02-2298-3639分機108廖小姐勞動教育平臺官網：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu