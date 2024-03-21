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前立委王世雄病逝享壽63歲！好友曝他「一生過得瀟灑」 有個未竟遺願

聯合報／ 記者王慧瑛王昭月／連線即時報導
高雄前立委王世雄7年前赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，3月20日晚間病逝高雄長庚醫院。本報資料照片
高雄前立委王世雄7年前赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，3月20日晚間病逝高雄長庚醫院。本報資料照片

前立委王世雄曾花800萬赴大陸換肝，挺過肝病考驗，去年10月突然爆瘦，今年初在台大醫院檢查確認是胰臟癌晚期，他清醒時便簽放棄急救同意書，昨晚病逝在高雄長庚醫院，他的張姓好友說，王世雄一生過得瀟灑，未竟的心願是來不及將父親王玉雲的骨灰從大陸帶回到高雄茄萣的王家墓園。

63歲王世雄有2段婚姻，3名女兒，他臨終前好友、管家、女友等人陪在身旁。王的後事由好友、管家在協助，告別式日期未定。

王世雄罹患胰臟癌讓他不斷瀉肚子，瘦到剩50公斤，因為吃什麼拉什麼，生活品質受影響，友人建議他包尿布，但他有些排斥。

3月18日因體力太虛弱，王世雄到高雄長庚醫院求診，希望能住進安寧病房，但臨時排不進安寧病房，只能先到急診，再住進內科病房。

王世雄的好友說，王一生重情重義，很重朋友，性格豪爽，喜歡和朋友小酌歡聚，晚年淡出政治，但提起政局動態還是能侃侃而談，卻接連遇肝癌、胰臟癌折磨，他依舊展現樂觀一面，不曾怨天尤人。

王世雄最為人津津樂道的一段故事是7年前檢查出肝臟有2顆腫瘤，透過台灣好友牽線赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元，他之前受訪曾說，身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，移植後沒有出現排斥，換肝後適應良好，相當幸運。

王世雄肚皮上有一道像賓士車LOGO的手術疤痕，他生前分享提到，當時醫生摘除他原有肝臟，再移植捐肝者的三分之一肝臟，他很幸運術後沒有出現排斥，換肝後1年多，雙手肝斑自然消失，肝功能恢復正常，精神狀態也變好，原本健檢異常的數值都降到正常值，之後每12周定期回診。

「當年雖然是冒險，卻是做了一個正確決定！」王世雄曾透露，當時是長他9歲的哥哥為他支付鉅額的換肝手術花費，他也感嘆，台灣還有太多人在等待器官移植，許多人等到離世都還盼不到，立法或醫療機關要思考如何讓器官移植管道更寬廣、順暢，也許就能讓缺憾少一點。

高雄前立委王世雄7年前赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，今年3月20日晚間病逝高雄長庚醫院。本報資料照片
高雄前立委王世雄7年前赴大陸接受換肝手術，整體花費約800萬元，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，今年3月20日晚間病逝高雄長庚醫院。本報資料照片

捐肝 王世雄

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