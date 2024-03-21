立委廖偉翔提案保障健保點值 醫師公會全聯會樂觀其成

這幾年健保點值問題，造成血汗醫護、人力流失嚴重，造成醫療危機。立委廖偉翔今於臉書表示，健保總額制度所帶來的浮動點值過低問題，造成醫護界長期的不滿，做得越多領的卻越少，動搖醫護人員的信心，因此為解決健保總額和點值問題，提出「健全醫療發展特別條例」， 希望透過制度設計及特別預算方式，讓醫療體系重回良性競爭，並且保障點值0.95元，並向1點1元邁進。

其次於地區級以上醫院執行急性病床及特殊病床照護的護理人員，中央衛生主管機關應於特別預算通過後隔月1日起，每月發給1萬元的津貼。另為加速引進新藥，應研擬撥補100億元成立新藥發展基金，且不動用總額，讓台灣可以接軌國際上醫療臨床的各項治療指引。

廖偉翔指出，為了要達到點值1點1元的目標，將規範總額執行成果評核優等及特優部門，該年度點值另補至0.97元及1元。也就是優等生補點值到0.97元、特優生補到1點1元，相信這樣醫療體系可以有一良性競爭的方向，最終受惠的還是老百姓。

「對於立委提案，樂觀其成。」醫師公會全聯會理事長周慶明說，保障健保點值與全聯會想法一致，希望醫院收入穩定，才有幫員工加薪的空間、提升士氣，讓醫療環境變得更好，但現在都是低檔震盪，沒有這樣的空間。

周慶明說，全聯會於今年總統大選投票前曾提出，新任總統上任後，應於兩年內以公務預算補足健保點值的缺口，而健保浮動點值應保障至少0.95以上，並於未來4年內比照藥費達到1點1元的基本保障，並應逐年依照物價指數調整健保點值，以保障醫療品質。

周慶明指出，醫療環境不佳，已有許多原先在醫院服務的放射師，轉向高科技業服務，因許多高科技產業會運用到放射線，需要放射師的協助，而部分藥師也轉向生技產業，呼籲政府「健康是投資」應重視點值問題。