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聯合報一周大事3/10~3/16

聯合報／ 本報訊
布農族人王光祿（右）為完成高齡母親（左）心願，持土造槍枝狩獵被判刑定讞，全案歷經三任檢察總長提非常上訴，最高法院自為改判無罪確定。本報資料照片
布農族人王光祿（右）為完成高齡母親（左）心願，持土造槍枝狩獵被判刑定讞，全案歷經三任檢察總長提非常上訴，最高法院自為改判無罪確定。本報資料照片

國內

14日：布農族人王光祿二○一三年為完成母親心願，持土造長槍獵捕保育類動物被判三年半定讞，歷經三任檢察總長替王光祿提非常上訴，最高法院改判無罪確定。

15日：衛福部召開「重大兒虐會議」做出八大結論，包含四月底前，擬定各縣市居家保母訪視指引、強制指定納幼兒專責醫師等。

15日：憲法法庭認為，未區別另犯罪情節輕重以分定不同殘餘刑期，違反人身自由保障，判決違憲，兩年內失效。

國外

11日：加勒比海國家領袖聚首牙買加會商海地危機解決方案，宣布滯留美屬波多黎各的海地總理亨利已同意辭職。

12日：美國鋼鐵工會等五大工會組織提出請願，指控中國大陸政府用不公平、歧視性政策，造就中國造船業、海運、物流業獨大，要求政府展開三○一調查。

13日：美國聯邦眾議院通過法案，規定影音分享應用程式TikTok與其中國母公司「字節跳動」必須斷絕關係，否則將遭美國禁用。

海地 王光祿 美國

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國內

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