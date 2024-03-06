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台日雙強聯手！國泰x三井META PARK捷運地標

文／ 海悅廣告 提供

新北指標大案「META PARK」在地段、品牌雙優勢加持下，自今年1月公開以來，買氣持續暢旺。 圖／海悅廣告 提供
新北指標大案「META PARK」在地段、品牌雙優勢加持下，自今年1月公開以來，買氣持續暢旺。 圖／海悅廣告 提供

開春回暖，房市熱度持續攀升！自新春連假至今，全台各大指標案場的成交與來人狀況，都有不錯表現，房地產業者表示，台股一開春就開出萬八紅盤，總體經濟動能相對去年而言備受期待，投資氣氛好轉，激勵許多投資人「錢」進房市，擁抱值得長期持有的置產標的，加上利空出盡、新青安優惠貸款支持，消費者購屋信心增強不少，房市買盤也跟著回穩。

想要放大資產價值，讓置產效益最大化，理財專家建議首要注重地段與品牌，地段是看保值與未來增值性，而品牌則是提升產品價值更具競爭力，二者缺一不可。如新北指標大案「META PARK」，就是近期網路討論聲量居高不下的熱門建案。

基地近鄰環狀線中原站、橋和站，兩站都是散步可到的距離，是便利性與指標性皆強的捷運地標。 圖／海悅廣告 提供
基地近鄰環狀線中原站、橋和站，兩站都是散步可到的距離，是便利性與指標性皆強的捷運地標。 圖／海悅廣告 提供

捷運中原/橋和站摩天地標 散步輕鬆到
該案是由國泰建設與三井不動產集團台日兩大建築品牌共同推出，基地近鄰環狀線中原站、橋和站，兩站都是散步可到的距離，有捷運交通優勢，增值性佳，地段、品牌皆是一時之選，自今年1月公開以來，買氣持續暢旺。

細數本案規劃，龐大的基地規模，分為兩期開發，第一期「META PARK」，2棟31F超高樓層建築以鋼骨結構打造，並由台北101舵手－李祖原聯合建築師事務所負責建築規劃，落成之時將閃耀中和天際線。

48、52坪寬敞格局 全齡公設豐富生活
國泰建設是業界口碑、實力兼具的領導品牌，三井不動產集團近幾年也以質感住宅、精品飯店、outlet等大型開發計劃，積極耕耘台灣市場。這次雙強聯手，完美發揮雙方品牌優勢，目前主推的48、52坪產品，一如過往口碑極佳的國泰格局，室內空間感寬敞舒適，規劃2套衛浴，皆是對外開窗，並配備4件式衛浴組，前後大陽台的設置，也相當符合實際住居使用需求。

公設規劃是本案一大亮點，除了由日本NSD設計團隊操刀公設空間，種類多元的全齡化公設項目，如中庭花園、交誼廳、健身房、兒童遊戲區、寄宿套房、高爾夫虛擬練習室、多功能球場等，也將豐富社區住戶的未來生活。

本案分為兩期開發，第一期「META PARK」，2棟31F超高樓層建築以鋼骨結構打造，二期開案在即，預料將再度引起一波置產熱潮。 圖／海悅廣告 提供
本案分為兩期開發，第一期「META PARK」，2棟31F超高樓層建築以鋼骨結構打造，二期開案在即，預料將再度引起一波置產熱潮。 圖／海悅廣告 提供

訂簽7% 置產更輕鬆
現場銷售人員表示，本案是大基地、完整開發，又有台日雙品牌光環加持，不僅橫掃新北首環行政區買家，也獲得文山、中正、大安、萬華等鄰區北市客關注，訂簽7%更吸引有置產需求的換屋族群輕鬆購入。值得注意的是，二期開案在即，預料將再度引起一波置產熱潮。
建案官網：https://pse.is/5nkdnd

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