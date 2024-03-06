台日雙強聯手！國泰x三井META PARK捷運地標

新北指標大案「META PARK」在地段、品牌雙優勢加持下，自今年1月公開以來，買氣持續暢旺。 圖／海悅廣告 提供

開春回暖，房市熱度持續攀升！自新春連假至今，全台各大指標案場的成交與來人狀況，都有不錯表現，房地產業者表示，台股一開春就開出萬八紅盤，總體經濟動能相對去年而言備受期待，投資氣氛好轉，激勵許多投資人「錢」進房市，擁抱值得長期持有的置產標的，加上利空出盡、新青安優惠貸款支持，消費者購屋信心增強不少，房市買盤也跟著回穩。

想要放大資產價值，讓置產效益最大化，理財專家建議首要注重地段與品牌，地段是看保值與未來增值性，而品牌則是提升產品價值更具競爭力，二者缺一不可。如新北指標大案「META PARK」，就是近期網路討論聲量居高不下的熱門建案。

基地近鄰環狀線中原站、橋和站，兩站都是散步可到的距離，是便利性與指標性皆強的捷運地標。 圖／海悅廣告 提供

捷運中原/橋和站摩天地標 散步輕鬆到該案是由國泰建設與三井不動產集團台日兩大建築品牌共同推出，基地近鄰環狀線中原站、橋和站，兩站都是散步可到的距離，有捷運交通優勢，增值性佳，地段、品牌皆是一時之選，自今年1月公開以來，買氣持續暢旺。

細數本案規劃，龐大的基地規模，分為兩期開發，第一期「META PARK」，2棟31F超高樓層建築以鋼骨結構打造，並由台北101舵手－李祖原聯合建築師事務所負責建築規劃，落成之時將閃耀中和天際線。

48、52坪寬敞格局 全齡公設豐富生活國泰建設是業界口碑、實力兼具的領導品牌，三井不動產集團近幾年也以質感住宅、精品飯店、outlet等大型開發計劃，積極耕耘台灣市場。這次雙強聯手，完美發揮雙方品牌優勢，目前主推的48、52坪產品，一如過往口碑極佳的國泰格局，室內空間感寬敞舒適，規劃2套衛浴，皆是對外開窗，並配備4件式衛浴組，前後大陽台的設置，也相當符合實際住居使用需求。

公設規劃是本案一大亮點，除了由日本NSD設計團隊操刀公設空間，種類多元的全齡化公設項目，如中庭花園、交誼廳、健身房、兒童遊戲區、寄宿套房、高爾夫虛擬練習室、多功能球場等，也將豐富社區住戶的未來生活。

本案分為兩期開發，第一期「META PARK」，2棟31F超高樓層建築以鋼骨結構打造，二期開案在即，預料將再度引起一波置產熱潮。 圖／海悅廣告 提供

訂簽7% 置產更輕鬆現場銷售人員表示，本案是大基地、完整開發，又有台日雙品牌光環加持，不僅橫掃新北首環行政區買家，也獲得文山、中正、大安、萬華等鄰區北市客關注，訂簽7%更吸引有置產需求的換屋族群輕鬆購入。值得注意的是，二期開案在即，預料將再度引起一波置產熱潮。建案官網：https://pse.is/5nkdnd