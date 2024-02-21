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募資告捷！H2U結盟佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技,以AI數據洞察提供精準營養、預防醫學數位健康解決方案，目標站穩台灣揮軍國際市場

文／ H2U永悅健康提供

2024農曆新年初始，臺灣第一數位健康品牌永悅健康(H2U)宣布令人振奮的消息：在韓國最大醫檢集團SCL(Seoul Clinical Laboratories)策略領軍下，包括佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技等法人都在農曆年前確認參與H2U本輪(B輪)募資，總募資金額破千萬美金。

H2U永悅健康B輪募資告捷，繼韓國SCL集團 H2U再結盟佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技等法人，以AI數據洞察 提供個人化精準營養、預防醫學與全場景健康解決方案。 圖／H2U永悅健康提供
H2U永悅健康B輪募資告捷，繼韓國SCL集團 H2U再結盟佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技等法人，以AI數據洞察 提供個人化精準營養、預防醫學與全場景健康解決方案。 圖／H2U永悅健康提供

有策略投資伙伴強力資源挹注下，H2U在科技研發、數據洞察、產品銷售上得到更穩固的支持，同時藉由AI by H2U驅動會員行為與健康需求的數據洞見，從國內上萬間企業切入，提供多面向、多元化的全場景健康生活解決方案，如：數位健康管理、個人化健檢方案推薦、精準營養科學、運動科技處方、企業健康促進等，在H2U pano平台上體現數位健康生態系。

H2U正式獲得韓國Innotherpy投資，雙方將互導資源協助擴張海外市場。左二起為營運長杜君哲以及執行長陳俊嘉，接續為AHealthZ執行長MR.Joon Yun Kim、InnoTherapy 執行長MR.Hocheng Sun。 圖／H2U永悅健康提供
H2U正式獲得韓國Innotherpy投資，雙方將互導資源協助擴張海外市場。左二起為營運長杜君哲以及執行長陳俊嘉，接續為AHealthZ執行長MR.Joon Yun Kim、InnoTherapy 執行長MR.Hocheng Sun。 圖／H2U永悅健康提供

成立十年的H2U，近期成功整合旗下「H2U eXpert」、「H2U eXamine」、「早安健康」、「運動筆記」、「iFit愛瘦身」等超過三百萬平台會員，落實打破數據孤島，達成連續性健康資料追蹤與分析的第一步。在新一輪策略夥伴加入後，預期可藉由雲網科技強化H2U AI智能引擎進行數據洞察分析，用以推薦最佳個人化健康方案，同時獲得更完整產品科研支持，深化健檢後的營養飲食管理。H2U使命是從生活風格醫學（Lifestyle Medicine）切入，在旗艦產品H2U pano上，目前服務近五百間企業客戶會員，藉由導入百間優質健檢機構之個人化檢測方案，協助會員從預約健檢、到院檢查及檢後報告匯總，體驗完整的數位健康旅程，並在獲得使用者授權下，H2U AI智能引擎進行健康風險評估後，便可推薦合適個人的健康解決方案、優質健康產品、多元衛教課程、潮流運動樂活等服務。這個核心理念得到策略合作夥伴認同，願意整合彼此資源，將個人化健康解決方案，透過人工智慧與科技達到規模化，同在H2U pano平台上掀起數位健康新革命，齊心從根本改善國人的健康。

蛋白抗體試劑創新與製造的領航者偉喬生醫也參與H2U永悅健康B輪募資，圖右起依序為偉喬生醫董事長莊詠鈞、圖中為H2U執行長陳俊嘉、圖左為偉喬生醫執行長鄭又瑋。 圖／H2U永悅健康提供
蛋白抗體試劑創新與製造的領航者偉喬生醫也參與H2U永悅健康B輪募資，圖右起依序為偉喬生醫董事長莊詠鈞、圖中為H2U執行長陳俊嘉、圖左為偉喬生醫執行長鄭又瑋。 圖／H2U永悅健康提供

H2U在2024將正式揮軍國際，首要之務是藉由SCL集團進入韓國醫療市場，透過「數據-洞察-解決方案-數據更新」的閉環模式提供落地韓國的數位健康服務。SCL在東南亞和東北亞等地區亦擁有廣大的業務版圖，H2U可藉此策略合作擴大海外市場的影響力。H2U的目標是成為亞洲指標性的數位健康獨角獸，預計於年底前進台灣資本市場，為科技研發提供更強大的資本支持。

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