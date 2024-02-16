快訊

獨／年代旅遊恐改名重開？林大鈞黑歷史再被挖 旅行社曾欠伊林娛樂3萬元拖4年

證實簽署MOU！傳將大舉引進10萬印度移工 行政院官員這樣說

遭品保協會踢出會！年代旅遊欠債千萬 若繳不出保證金恐被撤照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合新聞網 聲明

聯合新聞網／ 台北訊

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

未免網友遭詐騙，請大家留意「聯合新聞網」網站正確網址為（https://udn.com/），若非此網址開頭的網頁，皆非「聯合新聞網」網站所經營。

聯合新聞網中刊登之文字、照片、圖表、影片與其他所有內容均受中華民國著作權法保護，非經授權，不得複製轉載，詳細內容請參考我們的著作權聲明。

網路 詐騙

相關新聞

聯合新聞網 聲明

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

年代旅遊今1團飛富國島又沒人接待 遭爆積欠千萬債務

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今雖宣布，即起勒令業者停業，但稍早已有一團出發前往富國島，因業者僅支付機票及飯店費用，當地地接社不願承接，16名旅客在機場被迫改為自由行。 針對年代旅遊富國島丟包案，觀光署今表示，派稽查人員前往該旅行社進行查處，發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，財務顯有困難，即起勒令業者停業。

韓國瑜不買傅崐萁的帳？ 邀陳揆專報朝野協商喊卡

國民黨立法院黨團近期開啟連署，並於昨天函送立法院長室，不過議事處今發函給各黨團表示「有關國民黨團函請立法院長召集協商乙案。經院長韓國瑜指示，因時程及作業時序考量，未便召集協商」。 據了解，因為狀況改變，國民黨團目前可能會要求行政院長陳建仁在20日開議日上午先專案報告，下午再進行施政報告，如果陳建仁不願意專案報告，可能會在議事上表態，「微杯葛」，在立法院會向陳建仁喊話。

經營空中菜園、咖啡館 銀髮族邊學習邊創造新人生

台灣在2018年進入高齡社會，再過2年推估將邁入超高齡社會，衛福部2017年起積極推動長照2.0十年計畫，新北市金山慈護宮董事長游忠義認同長照2.0理念，2017年找上秘書長曾碧霞籌設社區關懷據點，2018年成立據點為金山區老人供餐，成立至今5年多，獲衛福部社區金​​​​​點獎金點之星團體獎。 曾碧霞表示，剛開始就是憑著一股熱情從最基礎的老人供餐做起，但總感覺不夠，心想長者最重要是要開心，心態對了才能好好生活，這樣的起心動念讓她邊做邊學，發現長輩需要並開辦課程，時常到其他地方看怎麼辦學堂、經營社區，逐步導入一些課程讓長者不過枯燥無味的日常生活。 曾碧霞「校長兼撞鐘」，不斷利用課程的產出擴大結合鄰里社區，爭取長輩的人生舞台，去年底成立「千歲咖啡館」試營運，期待這些長者能投入學習經營與服務客人，讓他們打造舞台繼續為自己而活。

照片看歷史／1962年蔣中正出席教育會議 期勉「文化教育」反攻復國

1962年2月16日，第四次全國教育會議在台北植物園內國立藝術館舉行，時任總統蔣中正親自出席致詞強調，這一次的教育會議，是反攻復國的教育會議，也可以說就是反攻復國的準備會議，教育是國家民族的根本大計，大陸失敗，因素固然很多，而其中最主要的還是教育的失敗，所謂教育的失敗，不只是學校教育的失敗，更確切的說，是失敗在我們缺乏健全的教育政策和教育方針上面。

【專家之眼】追追追 台糖安心豚的強毒瘦肉精哪裡來？

台中市政府抽驗豬肉產品，2月初檢出台糖安心豚肉品，含有依法不得檢出的瘦肉精-西布特羅（Cimbuterol），引發民眾憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。