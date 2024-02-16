台灣在2018年進入高齡社會，再過2年推估將邁入超高齡社會，衛福部2017年起積極推動長照2.0十年計畫，新北市金山慈護宮董事長游忠義認同長照2.0理念，2017年找上秘書長曾碧霞籌設社區關懷據點，2018年成立據點為金山區老人供餐，成立至今5年多，獲衛福部社區金​​​​​點獎金點之星團體獎。 曾碧霞表示，剛開始就是憑著一股熱情從最基礎的老人供餐做起，但總感覺不夠，心想長者最重要是要開心，心態對了才能好好生活，這樣的起心動念讓她邊做邊學，發現長輩需要並開辦課程，時常到其他地方看怎麼辦學堂、經營社區，逐步導入一些課程讓長者不過枯燥無味的日常生活。 曾碧霞「校長兼撞鐘」，不斷利用課程的產出擴大結合鄰里社區，爭取長輩的人生舞台，去年底成立「千歲咖啡館」試營運，期待這些長者能投入學習經營與服務客人，讓他們打造舞台繼續為自己而活。

2024-02-16 10:00