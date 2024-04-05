長照服務是疼惜長輩的禮物 社區金點獎得獎者：更希望被問「如何加入我們的服務行列」

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「許多人看到我們做照顧工作，都會好奇詢問你為什麼要做這樣的工作？但我希望有一天，他們不是問為什麼要做，而是問要如何加入我們？」

在長照機構服務的黃俊霖照服員，前陣子在衛生福利部社區金點獎中榮獲「金點英雄」的殊榮，過去因為媽媽中風成為植物人，讓他累積了許多照顧經驗，也在幫忙照顧媽媽的居服員引薦下，開始進修、實習、考取相關證照。他在23歲正式踏入這個行業，從日間照顧機構開始轉換到居家照顧服務工作，至今已有9年服務資歷，協助許多家庭減輕照顧重擔。

黃俊霖照服員23歲入行，至今已服務9年。 圖／李清宇 攝影

「我不會把個案當成工作，而是把他們當朋友。」黃俊霖認為居家照顧工作有趣的地方，就是可以從別人的家庭及生命經驗，看見各式社會縮影、人生百態。每個老人家都像一塊寶藏，樂於把他們人生經驗及服務回饋和他分享，讓他看見自己的進步和成長。

相較於許多上班族休假只想放空或出門旅遊，黃俊霖把工作和興趣結合，一有閒暇時間，他就會進修學習，希望能在長照專業方面更提升，政府和機構也提供豐富的資源，讓他學習不受限。黃俊霖說：「我們照顧的是『人』，只有和人有關的領域，都是學習的範疇，所以學無止盡。」

黃俊霖的專業和用心，讓他深受家屬信任。 圖／李清宇 攝影

黃俊霖的認真與用心，讓被照顧者和家屬都很放心。陳阿姨(化名)分享她的先生在107年頸椎斷裂萎縮，失去自主行動能力，住院4個月當中，家人輪流照顧，壓力非常大。

在醫院出院準備服務與長照服務的銜接下，陳老先生出院後即安排使用居家服務。起初，照服員來到家裡，陳老先生都不願意配合，在輪替了好幾位照服員後，機構安排黃俊霖來協助，他十分尊重長輩的想法，讓陳老先生改變了態度，接受照服員進到家中來為自己服務。在陳阿姨的眼中，俊霖熱心、專業又負責任，總是說：「阿姨，這個我來，你在旁邊看就好！」他照顧的不僅是陳老先生，當發現陳阿姨心情鬱悶，更是主動運用專業知識來幫助連結資源，讓陳阿姨在社工和心理師的協助下，漸漸走出陰霾。

黃俊霖服務陳老先生3年，老先生過世後，現在繼續照顧陳阿姨，陳阿姨笑著說：「他以前照顧我先生，比我照顧的還認真，現在照顧我，我的兒女也都很放心，他就像是我們的家人一樣。」

不只「居家照顧」，失能失智高齡者也有「托老服務」長照服務除了居家照顧外，許多失能失智高齡者也需要「托老」，讓年輕人安心上班，也能在社區中獲得生活照顧、餐飲服務、促進長輩活動及社交能力的健康促進、文康休閒等完善照顧下，延緩失智失能。目前長照政策對「社區式長照機構」的布建規劃，是以每一國中學區裡能設有至少一間日間照顧中心為目標，讓有需要的長輩白天可以就近前來「上學」，兒女下班後再來接長輩回家，減輕三明治族群的壓力。

很多家屬表示，之所以把父母送來日間照顧中心，最主要的原因是「不放心父母自己在家，日間照顧中心環境相對安全，不用擔心父母跌倒受傷或是煮飯忘了關火，長輩來這裡也有伴，可以與人說話談天互動，心情好很多，更比悶在家中要好。」

日間照顧中心環境安全、活動設計多元，讓家屬「托老」安心無憂。 圖／李清宇 攝影

在日間照顧中心工作的照服員，有些會被尊稱為「老師」，於社區金點獎獲頒「金點英雄」的馮瑞伯今年60歲，原本在診所擔任助產士，自7年前轉任照服員。她說：「人都會變老，我想早點了解長輩會遇到問題，也幫助長輩和年輕世代消弭溝通上的隔閡。」

在日間照顧中心，照服員除了要照顧長輩的營養需求、日常生活協助，還要設計活潑有趣的課程，幫助長輩促進身體及認知功能，調劑他們的身心，彷彿集十八般武藝於一身。「我們要上課學習怎麼照顧身體功能障礙或失智的長輩，還有消防、急救、心理壓力調適等課程，好多東西要學！」衛福部長照專區網站提供的繼續教育課程資訊及長期照顧專業人員數位學習平台，對她來說就像是「武功祕笈」，隨時都能打開來找師傅練功！

除了照顧專業之外，應日間照顧中心舉辦活動需要，瑞伯更是自學電腦，使用軟體製作宣傳海報。作為未來潛在的被照顧者，她頗有心得地分享：「我知道自己年紀大了，學習速度當然跟不上年輕人，但是有目標在那裡，多練習幾次，慢慢就會進步，我年紀大了，更要持續學習，才能預防退化，也才有能力引導長輩自信地走出來。」

馮瑞伯擔任照服員7年，榮獲「社區金點獎」。 圖／李清宇 攝影

在一般人的印象裡，照服員的工作是「體力活」，需要身材健壯、體力好才有辦法勝任，瑞伯解釋，在日間照顧中心，照顧團隊會互相協助，例如坐輪椅的長輩一天需要移位兩次、預防攣縮，這個動作就會由3個人一起做。現代照顧服務水準提升，有很多專為照服員設計的照顧輔具，幫助減輕服務過程的工作負擔，降低職業傷害的發生，讓個子嬌小的她也能得心應手。

對工作充滿熱忱、視長輩如家人的瑞伯，認為「真誠，就是最好的專業。」曾有一位失智奶奶剛來到日間照顧中心時，面對陌生的環境，她完全封閉自己，一句話也不說，但是在瑞伯不間斷的關懷下，奶奶逐漸敞開心房，會和瑞伯分享心事。一次，奶奶告知瑞伯自己有胸痛徵兆，瑞伯主動聯繫護理師，在家屬同意後進行前往醫院檢查，發現奶奶是癌症初期，家屬非常感謝瑞伯及早發現長輩的病灶。

奶奶吃抗癌藥物引發全身紅疹、腳部潰爛，瑞伯悉心為她照顧，洗澡時連耳朵、腳趾頭縫都會仔細清潔，讓被照顧者由衷感受到關心。常常有家屬來答謝說：「我自己講，都講不聽，老師(照服員)一句話，他就乖乖運動、吃藥！真的差很多！」

馮瑞伯與長輩相處融洽，並經常協助家屬與長輩溝通。 圖／李清宇 攝影

日間照顧中心的照顧團隊也會定期舉行團隊會議，除照服員外，還有社會工作人員及醫事人員等，一同根據長輩個別的狀況進行評估及討論後續照顧安排，並交由照服員來具體執行，家屬也可透過LINE直接和照顧團隊聯繫溝通。瑞伯期許自己能扮演家屬和長輩之間的溝通橋樑，也希望大眾把長照服務視為疼惜長輩和家屬的一份禮物，「大家一起照顧長輩，讓家庭更和諧、更快樂。」

台灣預估在2026年就要進入超高齡社會，屆時可能每5人中就有1人是長者，為了滿足高齡者可能面臨的長照需求，衛福部提供從居家、社區到住宿式照顧的多元服務，並推動預防及延緩失能失智服務，減輕家庭照顧負擔，實現在地老化，若有失能失智照顧需要，可以手機或市話撥打「1966長照專線」洽詢，或至「衛福部長照專區」網站查詢，期盼所有長者都能享受有品質與尊嚴的人生晚年。

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