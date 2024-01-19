北臺8縣市幸福保衛站 攜手守護180萬學童

北臺八縣市政府於112年12月29日聯合宣示自113年1月20日起，同步啟動幸福保衛站。 圖／新北市政府教育局 提供

北臺8縣市-宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣共同結合統一、全家、萊爾富及來來(OK)超商成立幸福保衛站，自113年1月20日起同步啟動幸福保衛站，公私合力，攜手守護區域內180萬學童。

新北市長侯友宜表示，新北市自102年起與四大超商合作成立幸福保衛站，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2,513人次取餐，發揮守護兒少功能。

113年北臺區域各縣市積極響應成立幸福保衛站，其中宜蘭縣結合超商作為關懷據點，透過超商發現社區內需協助之脆弱家庭兒少，即時提供餐點及資源；基隆市致力關懷經濟弱勢學生，提供溫暖餐食，讓孩子健康成長，加入跨縣市幸福保衛站，讓關懷的手更厚實有力；臺北市落實教育公義與人文關懷，實現一個孩子都不少的目標，善用認助善款參與8縣市合作，守護學子幸福。

學童於店內食用餐點。 圖／新北市政府教育局 提供

桃園市與四大超商合力照顧18歲以下急難有飢餓需求之兒少，不遺漏任何需協助的孩子；新竹市以幸福友善施政策略，透過多元福利服務措施，讓每位市民獲得妥適照顧，成為安心安養的幸福城市；新竹縣期許能幫助更多有需求的學童度過難關，成為他們的翅膀，讓孩子健康快樂的成長；苗栗縣政府跨單位合作，攜手四大超商，未來將結合各界善款推動，期盼透過超商即時供餐及通報機制，讓家遇急難學童，及時得到關懷與協助。

統一超商加入北臺8縣市共同推動幸福保衛站，24小時提供溫暖、讓人安心的商品，同時提供需要幫助的兒少即時獲得協助，讓每位孩子都能在幸福環境中快樂成長。全家超商響應新北幸福保衛站已10年，此次加入跨縣市合作，希望弱勢兒少能就近取餐獲得溫飽，發揮守望相助功能。萊爾富關懷急難學童，以同理心讓孩子就近取得營養豐富餐點，幫助他們度過難關。來來(OK)超商響應跨縣市合作，讓愛擴大幫助急難孩童就近取餐，獲得溫飽與溫暖。

自113年1月20日寒假開始日，北臺區域內逾7,500家超商成為兒少安全守護據點。18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元，並在店內食用，學童只要填寫基本資料，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注資源，公私合力守護學童，讓區域內學童幸福健康成長。

學童填寫通報單及領取餐點。 圖／新北市政府教育局 提供

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