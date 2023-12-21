新北真有「品」!教育部「品德教育特色學校」獲獎校數3連霸

新北市共6校榮獲112年度教育部「品德教育特色學校」殊榮。 圖／新北市政府教育局 提供

新北市溪洲國小、二重國小、更寮國小、安溪國中、林口國中及三民高級中學等6校榮獲112年度教育部「品德教育特色學校」殊榮，12月1日在中央圖書館，接受教育部頒獎。新北市獲獎校數全國居冠已3連霸，足證新北市積極推廣並落實深耕品德教育的用心。

新北市教育局長張明文表示，各校致力推展品德教育，卓然有成。除了以多元方式將品德教育融入課程及學校活動，促使學生實踐品德，更善用全國獨有的國中、小品德聯絡簿，協助學生於生活中自省，讓品德成為國民基本素養，為自發、互動、共好的教育願景奠基，使新北校校都是幸福有品校園。

溪洲國小「以德為友，幸福久久」，將童軍活動結合品德教育。 圖／新北市政府教育局 提供

本次獲獎學校各具特色，溪洲國小深信：有德才有幸福人生。該校「以德為友，幸福久久」深耕公民素養課程，每週均安排重要品德議題教學、校訂閱讀課程更以品格為主軸，落實生活實踐。

安溪國中以「安中有品，成功有你」勉勵學生。 圖／新北市政府教育局 提供

安溪國中則以「安中有品，成功有你」，勉勵每個學生都能培養出品德這項關鍵軟實力。師長們秉持著「生活有品德、品德在生活」的原則，以多元活動中帶領學生領略品德的真諦並據以實踐。

三民高中飢餓12心體驗，讓學生體驗搶救水資源，大家一起來，創造水奇蹟。 圖／新北市政府教育局 提供

三民高中從國中部至高中部，持續札根品德教育的深耕與實踐，該校以品德教育核心價值「尊重、誠信、正義、孝悌、感恩、反省、自主、助人、公德、合作、責任、關懷」為主軸，運用多元方式將品德融入各種議題及活動中，促使學生於生活中實踐品德，培育能力與品德兼具的未來人才，推動幸福有品校園！好品格決定一生的幸福！

教育局表示，透過各校對品德教育的重視和落實，培養孩子終身受用的價值觀和實踐力是新北教育重要政策，未來將多元推展並廣結資源，讓新北校園處處有品德，生生有品又有德。從自身出發，改變自己，透過善的循環進而建構友善的校園、溫馨的社區，使新北市成為一個充滿人文關懷的品德城市。(新北市政府教育局廣告)

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