天天抽現金！臺中購物節即日起至12/26

文／ 臺中市政府新聞局 提供

臺中購物節開跑，活動期間10月26日至12月26日。 圖／臺中市政府新聞局 提供
臺中購物節開跑，活動期間10月26日至12月26日。 圖／臺中市政府新聞局 提供

第五屆臺中購物節將於10月26日起跑，民眾在12月26日前，消費金額累計滿500元至臺中通暨購物節APP或是臺中購物節官網登錄參加抽獎，「天天抽3千、週週抽10萬、月月抽百萬、隔週抽百萬汽車、壓軸再抽精品好宅」，總價值近2億5,000萬元。此外，今年將在不同區域結合各項節慶舉辦抽獎，讓活動更好玩更有趣，歡迎全國民眾一起來臺中消費抽大獎！

盧市長指出，為了鼓勵民眾多往山、海、屯等10個地區，今年加碼推出「區域消費/收據專屬抽」活動，凡於大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井區等地，或至開立收據的合作店家消費，享5倍金額累計優惠，再加上每日3000元抽獎從去年100組增至今年200組，希望透過雙倍誘因，讓大家更關注10區及開立收據的店家、市場及夜市攤商，中獎機會多更多！

▲盧市長帶著在地商圈、市場、夜市、農會農民等一起當活動代言人。 圖／臺中市政府新聞局 提供
▲盧市長帶著在地商圈、市場、夜市、農會農民等一起當活動代言人。 圖／臺中市政府新聞局 提供

盧市長也說，有別於往年邀請知名藝人代言臺中購物節，今年由她帶著在地店家，包含商圈、市場、夜市、農會等一起當活動代言人，共同拍攝2023臺中購物節形象廣告，並幫23處商圈拍攝專屬購物節的宣傳短片，後續也會舉辦商圈短影音競賽，希望由政府與各商家共同努力振興經濟，讓臺中購物節辦得有聲有色。

經發局補充說明，今年臺中購物節獎項規劃為天天抽3千元1,250組（含臺中通暨購物節APP會員一起抽850組、收據專屬抽200組、區域消費專屬抽200組），週週抽10萬元12組，隔週抽百萬汽車1臺、月月抽100萬現金2組，壓軸抽精品好宅1戶等。

民眾可以透過APP搜尋臺中購物節合作店家，憑消費發票或收據於臺中通暨購物節APP及臺中購物節網站登錄，即可享3倍或5倍累計優惠，消費越多中獎機會也越多，歡迎民眾來臺中消費拼經濟、抽大獎。活動詳情請上臺中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/ ）或臉書（ https://www.facebook.com/shopping2015taichung ）查詢。

(臺中市政府新聞局廣告)

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