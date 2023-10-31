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救國團71週年再出發 為臺灣打造永續發展的夢

聯合線上／ 董欣怡

圖／救國團提供
圖／救國團提供

救國團於10月31日上午在劍潭青年活動中心舉行71週年團慶大會，由楊朝祥召集人與葛永光主任共同主持，邀請前總統馬英九蒞臨致詞頒獎。馬前總統讚許救國團成立71年來與時俱進，不僅協助政府推動公益，近年更積極創新轉型，從以往以青年為服務對象，到近年普及到社會各界，充分展現「從別人需要中，看見自己的責任」的信念。

會後馬前總統也表示，近期他帶青年學生前往大陸、希臘、新加坡和美國等地交流時，覺得這些活動其實可以委託救國團來辦，因此未來也將加強與救國團的合作，共同致力於青年培育工作。

葛永光主致詞時表示，馬前總統長期支持救國團，肯定救國團一直以來為國育才，因此馬前總統和救國團的義工一樣，都是救國團的護國神山。

葛主任致也特別強調歷史的重要，表示未來應該加強年輕人對歷史的認識和重視，因為對自己的歷史有正確的認知，才能對自己國家的定位及認同有正確的認知。

葛主任說近年臺灣民主嚴重倒退，轉型正義變成清算鬥爭，受害的卻是青年人，及近年來受惠於救國團公益服務的社會大眾，但救國團不會因為一時的打擊和挫折而氣餒，救國團是中華民國的瑰寶，近年不僅服務範圍擴大，而且不分族群也不分黨派，因此會受到各縣市地方政府的高度肯定。

針對救國團未來的發展，葛永光主任提出三點願景，首先是持續為青年人造夢，以往救國團說「我們為青年服務，青年為國家服務」，今天我們要提出「我們為青年造夢，青年為國家造夢」，救國團的活動將提供青年更多學習成長的機會，進而推動臺灣成為一個充滿希望的土地。

其次葛主任表示救國團的工作，將擴大朝公益化發展，其目的不僅在提供青年和民眾一個參與公益服務的平臺，為自己的人生獲得更多成就與快樂。也讓救國團成為一個與社會相關(Relevant)的團體，讓救國團與社會緊密結合在一起，為中華民國的公益，打造一個永續發展的夢。

最後救國團將擴大朝國際化發展，除了持續加強與日、韓及兩岸的交流之外，未來也將強化救國團海外團友會、「張老師」等海外組織的功能，讓救國團的服務無遠弗屆。

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