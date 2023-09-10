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雲林議長涉案聲請出國 再繳300萬擔保 法院證實:有如期回國

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林議長沈宗隆涉案被境管，他聲請暫解境管獲准，出國5天已如期回國。圖／本報存檔照片
雲林議長沈宗隆涉案被境管，他聲請暫解境管獲准，出國5天已如期回國。圖／本報存檔照片

雲林縣議會議長沈宗隆涉向風電廠商收賄遭起訴並遭境管，上月底他以要和家人出國旅遊散心為由，向雲林地方法院提出9月3日至7日暫時解除限制出境、出海的聲請，獲法官同意，並命令他再提出300萬元作為保證金。他是否如期回國引起關切，雲林地方法院今天表示，沈已如期回國，法院並也已退還300萬元保證金。

雲林縣議長沈宗隆涉及綠能行賄案，今年7月遭起訴後，雲林地方法院裁定300萬元交保，諭知限制出境、出海。沈宗隆於上月間以有出國需求為由，向雲林地方法院聲請暫時解除境管。

雲林地院認為，沈宗隆雖涉貪汙案，但審酌他與同案多數被告已認罪，同時沈在偵查中已交出2000萬元犯罪所得，且重要證人均已偵查具結，勾串疑慮較低，因此諭令沈宗隆再另外提出300萬元保證金後，准予9月3日至7日共5天暫時解除境管。

被解除羈押後的沈宗隆仍出席議會的定期會，平日多數時間則在家休養，據與沈親近的議員說，議長在經歷漫長的官司，身心俱疲，所以才想和家人出國散散心、解解悶，這也是人之常情。

沈宗隆聲請暫解境管獲准，並於9月3日出國前往東南亞，並於9月7日回國，雲林地方法院今天指出，沈如期回國後隔天法院已退還他所提交的300萬元保證金。

雲林 沈宗隆 出國旅遊

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