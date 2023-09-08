打造獨一無二體育表演盛典「2023 SUPER STAR體育表演會」蓄勢待發 全面綻放

教育部體育署日前舉辦「2023 SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，揭曉今(112)年9月16日體育表演會的節目內容，將以「破框力」為主軸，體育署房瑞文副署長預告，今年表演會上將有12組運動種類運動員攜手國際團隊共襄盛舉，共同打造一場新穎且磅礡的演出。

「2023 SUPER STAR 體育表演會」主視覺。 圖／教育部體育署提供

本次舞臺設計創新突破，外型猶如蓄勢待發的盛開花朵，並結合高空技術機關，增加視覺震撼，搭配頂尖團隊跨界聯合演出，將再次在臺北小巨蛋掀起熱潮。同時也帶大家搶先觀賞即將成為2024巴黎奧運競賽項目的霹靂舞演出，揭開體育表演會序幕，象徵今年體育表演會秉持蛻變求新、銳不可擋的精神，將帶給觀眾前所未有的精彩體驗。

HRC團隊於「2023 SUPER STAR 體育表演會」啟動記者會上表演。 圖／教育部體育署提供

體育表演會為9月9日國民體育日系列活動的重要活動。體育表演會除了體育演出外，更展現了運動員精神以及各專業領域技術的合作。今年節目設計融合了傳統與現代風格，更有打破舞臺框架的高空特技，展現力與美結合，此外也克服場地限制，將水上運動乘風破浪的刺激感帶給觀眾，透過各種體育與專業硬體技術的結合，將呈現精彩絢爛舞臺。

「2023 SUPER STAR 體育表演會」啟動記者會大合照。 圖／教育部體育署提供

一直以來，眾所矚目的體育表演會不斷創新與突破，今年特別邀請24組頂尖團隊跨界聯合演出，除了Taipei Bboy City、HRC團隊、台灣體能顧問有限公司、EOXi國際飛輪教學系統、R&B Fitness、高飛羽球訓練中心、無限羽球概念店、艾思爾娛樂、怪獸王朝Monster、臺北文化藝術表演團、舞．空．術娛樂事業有限公司、創造焦點、仁德中軍宮宋江陣、藝想台灣劇團、小金人體育文化、妞好事公益兒童發展工作室、微風沛朵有限公司等頂尖團隊，更邀請到臺北市立大學及運動能力分析實驗室、國立臺灣師範大學、國立臺南大學、國立臺北教育大學、臺中市德化國民小學、臺北市政府環境保護局、三義志工救護站等專業團隊，他們將帶來各具特色的跨界表演節目，創新突破精彩可期；此外今年的霹靂舞節目演出的HRC Dance Studio更特別與美國Breaking教父 Ken Swift一同演出，並與世界各國的Breaking舞者同場較勁。

今年活動主持人由活力十足的Lulu黃路梓茵與熱情洋溢的夏和熙搭檔，將激盪出活力與熱情的火花；並邀請到全方位實力男團Ｗ0LF(S)五堅情同場演出，要為臺灣體壇選手們帶來最具能量的鼓勵與喝采。

9月16日當天無法親臨現場的民眾，可以透過晚間19時於年代MUCH台、中視新聞台、MOD壹綜合台、LINE TODAY運動分類頁、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平臺進行轉播，讓全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。活動詳細資訊，民眾也可上網搜尋活動官網「i 運動」。

另外特別感謝今年的贊助單位日本明治SAVAS運動蛋白支持體育表演會，有到現場的民眾也都可以拿到SAVAS提供的大豆蛋白奶茶口味隨手包嘗鮮體驗。(教育部體育署廣告)