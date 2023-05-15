創造三重左岸市心永續真價值「冠德心天匯」菁英搶藏

《平均地權條例》修正法案實施在即，大力打擊以投資為導向的預售產品，消費者開始趨向理性購屋，也誘導以自住為主的剛性需求客紛紛出籠。個案表現則以區域發展、產品規劃、品牌實力為重要分歧點，令體質良莠不齊的套利型產品自然代謝，反而能吸引人口紅利、就業需求實際遷入，更加助推於城市發展。

圖／冠德建設 提供

三重左岸市心在市政開發計畫火速進行與交通建設齊備的推波助瀾下，成為今年度329檔期後推案量與交易量最熱絡的一級戰區。首先新北第二行政中心將完整新北三大軸心計畫，並隨著台北西區門戶計畫「台北雙星」拍板定案，北市雙首都同時東軸西轉，三重左岸即將放眼世界、真正蛻變。與二重疏洪道環河快速道路周邊推案不同的是，位於捷運先嗇宮站與重新路上的雙捷家樂福商圈是早期三重的重點開發區段，為本區域的經濟脈動核心點。有著營建業模範生美名的「冠德建設」同為早期插旗三重的一線建設品牌，對三重的城市發展有著深厚的土地情感，如現在可見的捷運先嗇宮共構案「冠德美麗心境」便是領航捷運系統走進三重的指標作品。「冠德建設」期許能為三重市心再次注入活水，以首座ESG永續建築「冠德心天匯」獻給城市。

圖／冠德建設 提供

「冠德心天匯」在三重左岸市心座擁近2500坪的稀有大基地，種下一座如城市綠洲般的全齡化、防疫、智控式地標建築。全案取得黃金級綠建築認證，並規劃全棟制震Well-link制震器系統。以永續建材、智慧科技、與實在的適居型格局規劃打造健康舒適的人性化住宅，「冠德建設」在萬中選一的稀有地段中，做出獨樹一格的ESG建築作品，從精神理念到產品規劃都與市場截然不同，磁吸雙北高端客層搶進，成為移居新北左岸都心的最佳選擇。

圖／冠德建設 提供

【冠德心天匯】家樂福先嗇宮站・左岸雙捷商圈ESG永續綠建築｜全棟制震｜超低公設比28-60坪基地位置：三重區重新路五段・湯城園區旁諮詢專線：02-8981-9888建案官網：www.kindom.com.tw/noah