量表廢不廢5／長照本質不鼓勵聘移工 長照司：不廢量表

我國約81萬長照家庭，照護需求日漸提高，由於外籍看護工制度發展較早，至今外籍看護工、長照2.0服務仍採雙軌制評估，以重度失能者來說，申請外籍看護必須要有巴氏量表，若要用我國長照2.0服務，又得經過照顧管理評估量表（CMS）評估，民團疾呼應將外籍看護工納入長照服務人員，也應將評估系統整併，使用同一量表即可。不過，衛福部長照司指出，這是兩項不同政策，不會調整。

外籍看護是我國照護大軍，相關主管單位衛福部、勞動部，曾在數年前各自委託學者研究，皆是探討聘雇移工家庭與長照政策整合評估。

勞動部研究計畫中指出，申請到外籍看護工的家庭，在等待看護來台前、行蹤不明的空窗期、或看護申請休假日需要長照2.0喘息服務時，卻因為CMS評估不過而無法申請；或是轉換看護時，得重新跑醫院評估，巴氏量表的開立與更新，對雇主都是困擾。

研究指出，外籍看護工制度比長照制度發展更早，「失能評估採雙軌制」是否需要整合，成為討論的議題，目前尚有分歧意見，持同意整合者認為 CMS評估較有周延性 ，而巴氏量表的道德風險爭議多；持反對意見者，如民眾認為醫師專業可信度高，衛福部則認為兩者評估量表之評估目的、法源不同，因此工具量表制度宜分開 ，而人力考量也是原因之一。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，照顧是連續性過程，包括從輕中度使用的居家服務、日間照顧，到重度需要外籍看護、住宿機構，現行制度下，長照2.0服務與外籍看護屬於雙軌制，家屬為了申請不同的照護資源而來回奔波。她認為，既然CMS已能將個案評估分為2至8級，建議政府未來可按照此基準，規定7級重度以上或4級以上有特殊情況者，得以聘僱外勞，減少勞煩民眾申請巴氏量表的必要性。

參與勞動部研究計畫的勞動經濟專家、致理科大商貿外語學院院長林國榮受訪表示，研究初期發現，當外籍看護休假時，家庭必須申請長照2.0的喘息服務替補，兩套系統並沒有串連、統一，其中一項沒申請過，則難安排照護計畫，造成照顧者困擾，而當時衛福部當時回應，各地照管專員能量不足，且外籍看護並不在長期照顧服務法規範，不應歸在長照2.0給付單位中。

衛福部長照司副司長吳希文回應，長照失能等級評估與巴氏量表的評估，是兩種不同的服務。長照的政策本質「不鼓勵民眾使用移工」，而是希望讓長輩復能，或是回歸社區內照顧，也因為政策概念不相符，未來不會考慮依失能等級評估聘雇外勞。

她表示，長照失能等級評估是由照管專員執行公權力評估，屬於行政處分，民眾不服可以走行政訴願；但巴氏量表的概念是「診斷證明書」，因此聘雇外勞的條件則是用診斷證明的概念去處理。